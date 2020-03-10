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罷韓面臨財務缺口 尹立：歷史之役需要應援

中央社 / 高雄10日電

罷免高雄市長韓國瑜公民團體昨天已遞交逾40萬份罷韓連署書，將挺進第3階段罷免投票，但面對籌辦經費的財務缺口，「Wecare高雄」發起人尹立表示，「歷史之役需應援」。

罷韓團體昨天遞交逾40萬份連署書，宣告「百日罷韓光復高雄」，預計6月13日舉行罷免投票。

「Wecare高雄」日前指出，自去年6月27日倡議罷免案後，財源籌措倚靠網路募資，收入約新台幣700萬元，但歷經去年12月21日的Wecare台灣大遊行活動，經會計師初步核算後，700萬元經費已全部用完，且還留下約500萬元的財務缺口，目前暫時拖欠。

尹立今天接受中央社記者採訪指出，為填補財務缺口，網站會繼續販售商品，至於罷韓第2及第3階段的經費，將透過台灣基進政治獻金「光復高雄」專戶籌措。

他指出，現行政治獻金法有疏漏，選舉候選人可開立政治獻金帳戶募款，但罷免案領銜人卻無相同權利，是立法的不周全、不公平制度。經公民團體和律師諮詢後，找到解套方式，由台灣基進政治獻金帳戶設立「光復高雄罷韓行動專案」，當作光復高雄總部募款代表帳戶。

「光復高雄罷韓行動專案」以「專款專用」交由光復高雄總部當作罷免行動用途。捐款方式可以透過線上捐款、郵局劃撥，捐款民眾請備註「光復高雄」。

台灣基進新聞部副主任張博洋今天告訴中央社記者，帳戶自2月下旬啟用至今，已有逾萬筆捐款，目前會計人員還在計算，相關帳目都透明公開。

針對罷免案將進入投票階段，資金需求要多少錢，尹立則說，要視疫情狀況，決定是否規劃大型活動，或是要製作看板及宣傳品等，目前難以精算。

罷免 罷韓 政治獻金

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