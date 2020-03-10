逾40萬份罷韓連署 Wecare：每個里都有勇敢的人

罷韓公民團體昨天提交逾40萬份連署書並宣告「百日罷韓」，Wecare高雄在臉書發文指出，感謝高雄人一起創造歷史，逾40萬份連署書來自全高雄891個里，每一個里都有勇敢的人。

罷免高雄市長韓國瑜團體昨天大陣仗遞交40萬7584份的罷免連署書，並起算百日罷韓，預計6月13日進行罷免投票。

「Wecare高雄」今天在臉書FB發文，感謝高雄人一起為高雄寫下歷史。這段歷史，高雄人會一起再繼續創造。

Wecare高雄指出，40萬7584份的罷免連署，來自全高雄891個里，「每一個里都有，這意味著在大高雄的每個角落都有著勇敢、堅定罷免韓國瑜的高雄人」。

Wecare高雄表示，從過去韓粉欺壓霸凌，讓人心生畏懼噤聲，藉由這一年多的真相、事實，讓高雄人無懼；收割前朝、胡說八道、荒謬至極的吊車尾施政，更讓高雄人看不下去，站出來勇敢表態。

Wecare高雄強調，第2階段罷免連署證明了高雄人的真實心聲、填寫繳交過罷免連署的夥伴就在身邊，請大家一起繼續創造歷史，眾志成城，迎接罷免成功的那一天。