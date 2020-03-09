高市「新禮貌」運動 保持距離1公尺

防杜新冠肺炎可能爆發社區感染，高雄市長韓國瑜昨天在防疫會議後宣布，高雄市將自校園開始推動「新禮貌運動」，從小朋友做起，大家平時保持1公尺距離。另公部門也將著手研擬異地上班，甚至居家上班，會請市府人事處先找一個單位進行「壓力測試」。

韓國瑜表示，疫情期間人際距離相隔1公尺，可以保護自己也能保護他人。

避免新冠肺炎擴散至校園或社區，高雄市防疫會議重點鎖定在減災、減傷，韓國瑜十分關注教師是否已做好「遠距教學」的因應準備；他指示市府各單位力推「新禮貌運動」，希望小朋友下課後都能力行保持1公尺間距，減少傳染的可能，下課時多到操場走走、多曬太陽。

至於公部門可能執行的異地上班，甚至在家上班的防疫對策，韓國瑜說，會請人事處研究，找一個單位先做壓力測試，了解居家上班可能發生的問題。包括未來市府相關會議，也可能啟動雲端視訊。

高市衛生局長林立人表示，高雄市除對居家檢疫及居家隔離民眾供應關懷防疫包外，市內住宿型長照機構，也希望每個病人白天只開放一次探訪。目前衛生局已完成415家長照機構訪查，希望能杜絕社區疫情傳播，達到減傷、減災目標。

高雄市將發放的「防疫關懷包」，內有漂白水、肥皂、沖調食品包、口罩等小物，及LiTV線上影視頻道全餐，居家隔離檢疫者可追劇30天。