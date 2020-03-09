牴觸防疫澎縣工策會總幹事遭拔官 賴峰偉下令停辦活動

澎湖縣工策會訂3月13日到26日在高雄舉辦「澎湖美食大樂趣」活動，但因未事前向澎湖縣長報告，發布新聞稿前又未向縣長徵詢，被視為違反公務倫理，加上防疫期間堅持到外縣市辦展，徒增風險，澎湖縣長賴峰偉今日以牴觸縣府防疫政策理由，宣布解除工策會總幹事洪疇雲職務，並停辦這項活動。

澎湖縣政府今晚發布解除工策會總幹事洪疇雲職務，理由是新冠肺炎疫情嚴峻，工策會未經報備，仍將率團赴高雄舉辦活動，讓洪成為首位因為抵觸防疫政策而去職的公職人員。

澎湖縣政府認為，防疫關鍵時刻，至外縣市舉辦美食展效益有限，徒增風險，明顯判斷錯誤。

而引爆縣長賴峰偉做出解除工策會總幹事職務的導火線，是工策會未經縣長賴峰偉同意，即以縣長名義發布新聞稿宣傳活動，且在新聞稿內提及值新冠肺炎疫情期間，賴縣長已交代加強場地及人員的防疫措施，不符實情，違背縣府「防疫優先」的原則，也讓人誤以為澎縣府支持這項活動。

澎湖縣政府表示，賴峰偉對洪疇雲寄予厚望，原盼望借重洪的長才協助馬公市商圈、澎湖工商界突破發展瓶頸，但任職一年來，洪與縣府相關部門屢有齟齬，表現也未符期待，因此決定解除任命。