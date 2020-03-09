快訊

畢業即失業？疫情難控 中國874萬大學生首當其衝

「半夜頻傳救護車聲」 米蘭台商盼包機撤僑

防疫遇罷韓 鄭照新：韓國瑜指示全力衝市政

中央社 / 高雄9日電

高雄市長韓國瑜今天下午出席高市府新冠肺炎防疫會議，不回應媒體追問罷韓第2階段罷免連署書送件相關問題，高市新聞局長鄭照新則說，韓已指示同仁全力衝市政。

韓國瑜下午與鄭照新等人至高雄市政府災害應變中心，出席因應「嚴重特殊傳染性肺炎」第一級第11次應變指揮中心會議，會後記者會面對媒體提問罷韓相關問題韓都避而不答，由鄭照新出面回應。

媒體提問罷韓團體上午送40萬份連署書到高雄市選委會加上眼下的防疫壓力，對韓國瑜有何影響，鄭照新表示，市府尊重中選會及高雄市選委會獨立行使職權，也尊重送件單位的權利，不會過多介入。韓國瑜也已指示同仁全力拚市政、衝市政。

至於宣誓就職的國民黨主席江啟臣表態要幫韓國瑜過罷免危機，鄭照新說，江啟臣講得很清楚是要跟韓一起來協助高市府能順利推行市政，所以並不是來幫韓國瑜本人，而是與韓國瑜一起來幫高雄發展，這也是國民黨中央對所有執政縣市共同來接地氣，服務基層。

對於新北市議員唐慧琳罹癌仍十分關心韓國瑜及高雄發展，鄭照新不禁一度難過哽咽拭淚，他說，她自己身體不好狀況下還在關心高雄的發展，「非常心疼」祝福她身體健康，韓國瑜妻子李佳芬也已前往探視，為她加油打氣。

上午罷韓團體送件遊行有近百人傳出市府有向媒體放出罷韓不顧疫情群聚感染的「風向球」，鄭照新表示，如明有這件事，「我們也是基於關心市民的健康」，希望主辦單位及參與人員重視自己健康，也重視團體的健康。

他認為，公開活動尤其稍微大型、百人以上的活動，希望大家多重視防疫觀念，至於民眾相關權利的行使，市府絕對尊重。

韓國瑜在會中則說明防疫會中決議重點包括，推行新禮貌運動，人與人保持一公尺以上距離，選定市府幾個局處進行非常時期辦公及開會應變模式的壓力測試，以及因應疫情擴大，分別選定市區及郊區的代表學校進行遠距教學測試，未雨綢繆。

衛生局長林立人也展示並說明，居家檢疫防疫包內容及關懷個案相關作為，強調市府貼心照顧居家檢疫個案的身心各方面需求，無微不至。

韓國瑜 鄭照新 罷韓

延伸閱讀

防杜疫情擴散 韓國瑜推「新禮貌運動」間距一公尺

陳雄文被指違行政中立 高市府疑罷韓團體法規生疏

影／罷韓若成功 民眾黨推人補選？柯:有些人才尋覓培養

罷韓送連署 高市府：做好防疫 江：全力協助

相關新聞

防杜疫情擴散 韓國瑜推「新禮貌運動」間距一公尺

因應新冠肺炎可能爆發社區感染，高雄市長韓國瑜今午主防疫會議後宣布，高雄市將自校園推動「新禮貌運動」，從小朋友開始做起，大...

屏縣綠能遍地開花 2021拚全縣民生用電全綠能

屏東縣力拚綠能，去年就成長了160MW，累計全縣已併聯發電的綠能已達400MW，最近又有大廠在林邊動土，第一階段目標就達...

百公斤胖男淪為街友 斬斷命運枷鎖重返新生

體重超過100公斤的「阿彬」，因為一場車禍導致不良於行，丟了工作、花光積蓄，連老婆都求去，最後自己也流落街頭。之後在高雄...

旗山武德殿四周老樹集體染病 三分之一瀕死

高雄旗山體育場緊鄰著名的觀光景點武德殿，四周栽種40棵印度橡膠樹，近日高達三分之一的橡膠樹陸續枯萎瀕臨死亡，生病老樹葉子...

全中運資格賽照常舉行 屏縣府結合產業熱身

4月中旬登場的全中運經體育署與縣府討論後，目前賽事如期舉行，明起桌球、羽球及網球等三項資格賽就會如期展開，但基於防疫，不...

配合防疫隔離 活魚運搬船員每月僅能上岸1天見家人

外銷陸港澳的活魚運搬產業，在屏東縣東港區相當興盛。面對新冠肺炎的衝擊，船員配合政府防疫措施，在船上自主隔離14天，含往返...

多國翻譯防疫衛教LINE系統 移工掌握疫情零差距

台灣新冠肺炎確診病例達45人，當中含1名外籍看護。為恐外籍人士成為防疫漏洞，高雄小港醫院與文藻外語大學USR團隊攜手推出...

紫竹寺廟會逗熱鬧 3位百歲嬤興奮穿學士服參拜

農曆2月19日觀音佛祖誕辰即將到來，今年高雄內門紫竹寺廟會活動因為新冠肺炎疫情縮水，廟埕仍有多棚野台戲祝賀神明生日。今天...

東港9成9石斑魚外銷中港澳 潘孟安防疫視察

屏東縣長潘孟安今天上午10時許，協同衛生局、海委會以及海巡署至東港鹽埔漁港進行防疫視察。由於活魚運搬產業在東港地區相當興...

3月12日植樹節 高雄市區公所免費發樹苗

高雄市農業局倡導植樹，3月12日上午8點30分起，在高雄市38個區公所同步發送小樹苗，準備羅漢松、毛柿、光臘樹3種樹木，...

屏縣新任原住民處長 來義前代理鄉長顏成仁出線

屏東縣政府原來的原住民處長伍麗華當選山地原住民立委，縣府今天宣布新任原住民處長人事命令，由來義鄉前代理鄉長顏成仁出任；縣...

高雄市防疫關懷包 讓受檢疫者居家隔離不煩心

高雄市目前因新冠肺炎列管的居家檢疫及居家隔離人數有一千多人，為讓這些民眾能安心度過14天的受檢疫期，高雄市政府特別準備防...

熱門新聞

新竹香山發生巨響？網友紛PO文詢問

村長直播曝「年輕政壇友人罹癌」 因醫藥費太貴想放棄

村長爆政壇友人罹癌 據傳是新北市某位議員

為罹癌女議員打氣 侯友宜：大家都在等她回來

被爆罹癌無醫藥費 新北女議員：沒要募款 一定奮戰到底

員林聯誼報名男秒殺額滿 女報名費減半仍掛零

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。