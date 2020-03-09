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防杜疫情擴散 韓國瑜推「新禮貌運動」間距一公尺

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市長韓國瑜今午主持防疫會議時宣布，自校園推行人際相隔一公尺的「新禮貌運動」。記者王昭月／攝影
高雄市長韓國瑜今午主持防疫會議時宣布，自校園推行人際相隔一公尺的「新禮貌運動」。記者王昭月／攝影

因應新冠肺炎可能爆發社區感染，高雄市韓國瑜今午主防疫會議後宣布，高雄市將自校園推動「新禮貌運動」，從小朋友開始做起，大家平時保持1公尺左右的距離。另公部門也將著手研擬異地上班，甚至在居家上班，此方案會請人事處先找一個單位進行「壓力測試」。

面臨罷韓風暴的高雄市長韓國瑜，今午4點依仍召開防疫會議，偕團隊處理各種因為新冠肺炎衍生的問題，記者追問他面對罷韓連署的心情，他淡然地說，「很輕鬆」。

因應新冠肺炎可能擴散至校園或社區，高雄市防疫會議重點鎖定在如何減災、減傷，韓國瑜十分關注教師是否已做好「遠距教學」的因應準備，他同時力推「新禮貌運動」，希望小朋友下課後都能力行保持一公尺間距的作法，保護自己。下課後也盡可能多到操場多走走，多曬太陽。

至於公部門可能執行異地上班，甚至在居家上班的防疫對策，韓國瑜也表示會請人事處研研究，並找一個單位先做壓力測試，了解居家上班可能發生的問題。包括未來市府相關會議，亦可能啟動雲端視訊，進行克服。

衛生局長林立人另表示，高雄市除針對居家檢疫及居家隔離民眾供應關懷防疫包外，市內住宿型長照機構，也希望每個病人白天只開放一次一人探訪，目前衛生局已完成415家長照機構的防查，相關的防疫規範，都希望能杜絕社區疫情傳播，達到減傷減災目標。

高雄市將發放的「防疫關懷包」，內有漂白水、肥皂、沖調食品包、口罩等防疫小物及衛教單張防疫衛教片QR-CODE及LiTV線上影視頻道全餐，受檢疫者可追劇30天，不致無聊心煩。

韓國瑜 高雄市 新冠肺炎

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