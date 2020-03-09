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旗山武德殿四周老樹集體染病 三分之一瀕死

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄旗山體育場四周栽種40棵印度橡膠樹，近日高達三分之一的橡膠樹陸續枯萎瀕死。記者徐白櫻／攝影
高雄旗山體育場四周栽種40棵印度橡膠樹，近日高達三分之一的橡膠樹陸續枯萎瀕死。記者徐白櫻／攝影

高雄旗山體育場緊鄰著名的觀光景點武德殿，四周栽種40棵印度橡膠樹，近日高達三分之一的橡膠樹陸續枯萎瀕臨死亡，生病老樹葉子落盡只剩枝枒，奄奄一息情況引發地方人士憂心，質疑環境不佳導致樹木染病。旗山區公所表示，樹木染上難治的褐根病，樹醫師診治已無生機，月底前移除離去，會著手改善環境。

旗山武德殿的前身是日治時期興建的武道館，以前是日警柔道訓練場，歷史可追溯至昭和 9年（西元1934年）。地方人士說，造型優雅的武德殿曾經歷大火焚毀與二次整建工程，因鄰近旗山中山老街，假日遊客眾多。

武德殿緊鄰旗山體育場，四周圍栽種40棵左右印度橡膠樹，樹齡推估至少有30年。尊懷文教基金會會長王中義近日發現，體育場周圍高達三分之一橡膠樹染病，原本綠意盎然的廊道大樹陸續死亡，相關單位再不重視，老樹遲早有一天會染病死光。

王中義說，邀請朋友會勘發現，橡膠樹涵養水分的土壤流失，四周土壤充滿石頭，且樹木的修剪方式也不妥才導致樹木體質變差，主管機關應改善樹木成長環境。

旗山區長謝健成表示，體育場樹木由市府運動發展局負責維護，平日委託區公所代管，據屏東科技大學樹醫生診治，枯死樹木罹患褐根病，初判已無生機，預計3月底前移除，另會加強防治，避免健康樹木染上褐根病。

另排種植在體育場周圍的橡膠樹，其中也有數棵樹木有落葉跡象。記者徐白櫻／攝影
另排種植在體育場周圍的橡膠樹，其中也有數棵樹木有落葉跡象。記者徐白櫻／攝影
旗山武德殿是著名的觀光景點，仿石拱圈廊道原本是一整排橡膠樹，整排樹木已有7棵落葉瀕死。記者徐白櫻／攝影
旗山武德殿是著名的觀光景點，仿石拱圈廊道原本是一整排橡膠樹，整排樹木已有7棵落葉瀕死。記者徐白櫻／攝影
高雄旗山武德殿附近的橡膠樹集體染病，十幾棵大樹瀕死景象令地方人士憂心。記者徐白櫻／攝影
高雄旗山武德殿附近的橡膠樹集體染病，十幾棵大樹瀕死景象令地方人士憂心。記者徐白櫻／攝影

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