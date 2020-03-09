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屏縣綠能遍地開花 2021拚全縣民生用電全綠能

聯合報 / 記者翁禎霞／屏東縣即時報導
圖為校園內的太陽能光電風雨球場。圖／屏東縣政府提供
圖為校園內的太陽能光電風雨球場。圖／屏東縣政府提供

屏東縣力拚綠能，去年就成長了160MW，累計全縣已併聯發電的綠能已達400MW，最近又有大廠在林邊動土，第一階段目標就達99MW，屏縣綠能可望大躍進，屏東縣政府綠能專案推動辦公室指出，綠電形式多樣，目前仍以屋頂型為主，其次是平面式，屏東要力拚2021年底前，全縣近30萬戶民生用電以綠電供給為目標。

綠能專案推動辦公室表示，為了讓綠電能優先滿足全縣28.8萬戶的民生用電，縣府去年已公告以嚴重地層下陷區推動光電計畫，目前選定東港、林邊、佳冬、枋寮四鄉鎮中不適宜農業耕種、需要休耕涵養地下水的土地。

歷經一年努力，最近終於有大廠在林邊鄉動土，第一階段目標99MW，總算讓縣府吃下定心丸。綠能辦公室估算，如果要達到以綠能供給全縣民生用電，至少需要800MW，以目前推進的速度，應該有機會達成。

近年政府大推綠能，屏東縣的綠能型態如雨後春筍般在各地林立，有的是屋頂型、有的是地面型，在新埤鄉的大響營堤防甚至有長達3公里的綠能堤防，另外在屏北地區也有利用砂石坑洞的太陽能板，只要是可以利用的空間，縣府全部挖空心思發展綠電，目前全縣累計併聯發電的綠電已達400MW。

以最近在林邊動工的寶晶能源公司為例，第一階段太陽光電建置容量99MW預計明年中即可併聯電，縣府預估未來每年發電量可達1.6億度，約等於可提供屏東縣2.9萬戶用電量。除此之外，縣府說今年應該還有二至三案有機會動工，綠能進度可望再往前推進。

在目前綠能遍地開花的情況下，究竟哪一種形式的發電效果最好？綠能專案辦公室表示，發電形式主要是遷就地形地貌，發電效果不受影響，以每天平均日照4.5小時計算，1MW一天約可發電4500度。

屏東縣近年力拚綠能，在新埤鄉新力段的大響營堤防，設有全長約3公里的綠能堤防。圖／本報資料照片
屏東縣近年力拚綠能，在新埤鄉新力段的大響營堤防，設有全長約3公里的綠能堤防。圖／本報資料照片

屏東縣 綠能

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