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全中運資格賽照常舉行 屏縣府結合產業熱身

聯合報 / 記者翁禎霞／屏東縣即時報導
屏東縣政府本周起在沿山公路結合鳳梨產業推出健行、單車等活動，為全中運陸續熱身。記者翁禎霞／攝影
屏東縣政府本周起在沿山公路結合鳳梨產業推出健行、單車等活動，為全中運陸續熱身。記者翁禎霞／攝影

4月中旬登場的全中運經體育署與縣府討論後，目前賽事如期舉行，明起桌球、羽球及網球等三項資格賽就會如期展開，但基於防疫，不開放觀眾入場加油，縣府本周起則會在沿山公路結合鳳梨產業推出健行、單車等活動，為全中運陸續熱身。

為了防疫，全中運執委會已公告，3月10日至15日進行的桌球、羽球、網球資格賽事期間，一律不開放觀眾進場觀賽，當日參賽選手的家長或賽事人員必須持有大會證件才能入場，同時必須配合量額溫、戴口罩，而參賽選手則必須填寫自主健康管理表。

雖然為了防疫，全中運室內活動有所限制，但為了炒熱全中運，縣府還是大力推動鳳梨旺旺節產業系列活動，本月14日就要在銘泉生態休閒農場，結合產業舉辦健走與單車活動，邀請民眾揮灑汗水，同時欣賞沿山公路之自然景觀與豐饒物產。

屏東縣副縣長吳麗雪表示，全縣鳳梨栽種面積高達3,455公頃、年產值超過30億元，是全台最重要產地之一，生產的金鑽鳳梨甜度高達20度，因此結合農產及運動、觀光，邀請民眾一同走出戶外摘鳳梨、逛市集。

屏東縣政府農業處長黃國榮說，活動當天，除了鳳梨手作體驗與市集活動外，還安排了摸彩活動與親子互動表演，歡迎民眾可先透過網路報名(https://forms.gle/42bADYKfWj65G1Lw7)，事先報名者可獲得有機農產品福袋一份。

鳳梨 單車 全中運 屏東縣

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