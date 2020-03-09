屏東洋蔥炭疽病 周春米籲中央災害補助

屏東縣恆春半島生產的洋蔥，因年初濕冷，發生炭疽病，立委周春米今天邀請農委會、縣政府及車城鄉農會會勘洋蔥田。周春米籲請農委會比照天然災害補助，幫助農民度過難關。

今年開春後氣溫冷熱不定還伴隨降雨，恆春半島洋蔥產區恆春鎮、車城鄉與枋山鄉部分地區的洋蔥陸續出現炭疽病，高雄區農業改良場表示，現在正值洋蔥蔥球肥大期，如果葉片感染嚴重，將會阻礙洋蔥蔥球肥大，進而影響洋蔥產量。

周春米今天特別邀請農委會、屏東縣政府和車城鄉農會到車城鄉的洋蔥田會勘。周春米指出，洋蔥為屏東重要的農作物，主要產區位在恆春半島，目前有高達8成的洋蔥田都有感染炭疽病的情形，農委會應該伸出援手，比照天然災害補助，同時輔導農民度過難關。

高雄區農業改良場長戴順發表示，蔥農如果發現植株乾枯，為避免大量孢子藉雨水散播，應先移除受害植株，再施藥防治，防治藥劑可選用28%亞托環克座水懸劑3000倍、10%菲克利乳劑3000倍，或23.6%百克敏乳劑3000倍等藥劑進行防治。