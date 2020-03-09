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罷韓40萬份連署書 高市選委會40天內查核

中央社 / 高雄9日電

罷韓公民團體今天遞交40萬份連署書到高雄市選委會，依選罷法規定，應在40天內完成查核審議，依法再報中選會審定。

公民團體於中午將40萬份連署書併同40萬份影印副本以人龍接力方式傳遞上選委會位在5樓的會議室，並堆滿了會議室空間。選委會動用40餘名人力配合公民團體點交連署書，截至下午4時點交數量約一半，高雄市選委會副總幹事陳寶德估計點交工作還要晚上加班才能完成。

至於完成點交的連署書，選委會將分行政區委由高雄市33個戶政事務所領回查核。

陳寶德表示，依據選罷法規定要在40天內完成查核，至於連署書內容有疑義部分再由交市選委會委員會議審議，最後報中選會審定。如果有要補件部分，市選委會將會通知公民團體，另計查核時間40天。

罷免2階經公告成案後，依規定要在20至60天內辦理罷免投票，公民團體預估罷免投票可能時間是6月中旬或6月13日。

高雄市公民數約228萬，依據選罷法規定，罷免第2階段要有10%以上選民簽署，即約23萬份連署書即可；不過公民團體有備而來，提交40萬份連署書，以因應可能被剔除的無效連署書。

至於罷韓成案後進入第3階段投票，依規定同意罷免票數需多於不同意罷免票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數的四分之一以上（約需逾58萬票）。

選委會 公民團體 罷免 高雄市 韓國瑜

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