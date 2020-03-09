陳雄文被指違行政中立 高市府疑罷韓團體法規生疏

推動「罷韓」的公民團體檢舉副市長、兼任高雄市選委會主委陳雄文行政不中立。新聞局長鄭照新表示，罷韓團體可能對於法規過於生疏；正、副首長或幕僚長出任都符規定。

包括Wecare高雄等罷韓團體今天送交40萬份罷韓連署書到中選會，預計6月中旬可以投票罷免；同時罷韓團體也向中選會、高市府、監察院、法務部檢舉陳雄文違反行政中立、公職人員利益衝突迴避法。

鄭照新於市府接受媒體聯訪回應指出，可能罷韓團體對於法規過於生疏的說法及看法，其看法不符合過去數十年中央選舉法規的規範。他表示，選委會依中央選委會頒直轄市選委會提報擬任主任委員的事項規定，應由各所在直轄市、縣市政府的正、副首長、幕僚長擔任，3者之一擔任都符規定。

他說，高雄市選委會受中央選委會管轄和指揮，只要高雄市選委會主委沒有行政不中立的問題，並秉公辦事，市府絕對尊重中選會及高雄市選委會，一切依法行政的作為；一切依法行政，不會有偏頗。

國民黨高雄市議員邱于軒也在臉書貼文呼籲新任主席江啟臣成立「守護高雄應變小組」，包括黨中央協助高雄爭取中央預算以挹注困窘的財政及迫切的建設、協助高雄市議會佈局空戰強化論述力、商討罷韓因應對策等。

民進黨高雄市議員陳致中今天也在臉書發文指出，罷韓40萬份連署送達選委會，代表民意來勢洶洶，呼籲選委會務必秉持行政中立、公正處理，切莫使小手段剔除合格文件或技術拖延投票時間；他說，事已至此應直球對決，韓國瑜的去留交給市民裁決。