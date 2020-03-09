配合防疫隔離 活魚運搬船員每月僅能上岸1天見家人

外銷陸港澳的活魚運搬產業，在屏東縣東港區相當興盛。面對新冠肺炎的衝擊，船員配合政府防疫措施，在船上自主隔離14天，含往返屏東縣東港到香港的時間，所有船員將近有20天要待在船上生活，每月僅有1天休假能登岸見家人一面，平時皆依靠手機或平板當作與外界聯繫的唯一管道，成為防疫期間特有的生活型態。

據了解，一艘活魚運搬船平均船員含船長約5至6人，船上的台籍與外籍移工人數各半。為了船員在船上生活舒適，船內會提供船員住宿、盥洗以及料理三餐用的設備，海上航行時，也會帶一些冷凍包子或水餃方便料理。靠岸隔離期間，公司也會提供食材供船員食用。

今天上午10時，駕駛活魚運搬船入港的55歲史姓船長說，從台灣東港往返香港，共需要4至5天，配合政府防疫政策，在船上自主隔離14天。因此，大約會有20天在船上生活，自主隔離結束後會有一天的假期回家跟親人見面，此外，隔離期間家人也能來到港邊，隔海相望。

仍在自主隔離中70歲的梁姓船員表示，從事海上工作已經55年，前年才加入活魚運搬船的工作，航行與隔離期間，除了工作，平常在港邊的消遣就是透過手機或平板吸收資訊，才不會和社會脫節。