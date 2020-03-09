多國翻譯防疫衛教LINE系統 移工掌握疫情零差距

台灣新冠肺炎確診病例達45人，當中含1名外籍看護。為恐外籍人士成為防疫漏洞，高雄小港醫院與文藻外語大學USR團隊攜手推出防疫衛教多語翻譯服務，提供英、泰、印尼及越南4種外語版本防疫訊息透過LINE系統推播，讓外籍朋友認識疫情變化及相關防疫措施，免於恐慌。

高雄地區目前約6萬多名外籍勞動人口，因應新冠肺炎擴散，小港醫院與文藻外語大學聯手提供多語文防疫衛教，讓台灣的新住民、移工及外籍人士能免除語文障礙，獲得疫情即時訊息。

小港醫院院長郭昭宏說，台灣面對這次對新冠疫情準備充分，資訊公開透明，他很感謝文藻大學國企系教師廖俊芳率團隊建置多語文LINE系統，邀英、越、印、泰語老師加入值班服務，每天轉譯最新的新冠肺炎疫情，小港醫院醫療衛教團隊也會扮演強大後盾，提供專業衛教資訊的諮詢，建立互惠雙贏的合作模式。

廖俊芳表示，受新冠肺炎影響，原本計畫推出的醫病口譯服務與一般翻譯志工服務都無法執行，後來與小港醫院討論後，決定把直接的口譯服務轉為間接疫情多語言翻譯服務。

這套防疫衛教多語服務系統會透過LINE官方帳號 (WHC-USR)傳遞，除有4種外語譯文，另包括防疫影片、照顧服務員教育訓練與照護識能自我評估表。外籍朋友可透過https://line.me/R/ti/p/%40575edokd 網址加入群組。