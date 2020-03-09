快訊

阿祖履歷表超狂！民國35年真跡曝光 網驚呼：人生勝利組

聽新聞
test
0:00 / 0:00

紫竹寺廟會逗熱鬧 3位百歲嬤興奮穿學士服參拜

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
華山基金會安排三位百歲人瑞阿嬤前往內門紫竹寺參拜，參觀前接受內門區長陳景星進行象徵性「撥穗禮」禮。記者徐白櫻／攝影
華山基金會安排三位百歲人瑞阿嬤前往內門紫竹寺參拜，參觀前接受內門區長陳景星進行象徵性「撥穗禮」禮。記者徐白櫻／攝影

農曆2月19日觀音佛祖誕辰即將到來，今年高雄內門紫竹寺廟會活動因為新冠肺炎疫情縮水，廟埕仍有多棚野台戲祝賀神明生日。今天上午，3位百歲女人瑞透過華山基金會安排出遊紫竹寺，人瑞阿嬤許李幸在眾人陪同下合十參拜，內心情緒激動。

偏鄉許多弱勢長輩難得出門，今年觀音誕辰在3月12日，近日是內門紫竹寺廟會時節，華山基金會邀約鄰近鄉鎮長輩出遊參拜，包含3位來自杉林、美濃與內門三地的百歲人瑞阿嬤，一群幼兒園小朋友載歌載舞，陪同長輩參觀紫竹寺。

在基金會人員安排下，3位百歲阿嬤穿學士服出席活動，內門區長陳景星象徵性替老阿嬤「撥穗」，隨即由內門紫竹寺管委會主委蔡昭德頒發榮譽博士學位證書給3人，隨後由專人導覽參拜內門紫竹寺。

陳景星說，長輩們平日在家無非是「你看電視、電視看你」，應該多出門走走，這樣才有利身心健康，希望所有長輩都能像3位百歲阿嬤一樣，健康、快樂呷百二。

102歲許李幸阿嬤家住內門，年輕時喜歡到紫竹寺上香祈福，中年後家中變故，加上自身又有高血壓與退化性關節炎等疾病，子女無法帶她出門，至少已有30年沒到紫竹寺參拜。

「足歡喜！阮數十年沒來拜佛祖媽」許李阿嬤由內門里長蔡瓊鳳攙扶參拜，她在蔡耳邊說，已經很久沒出門，廟會期間來上香，真得很開心。

華山基金會邀約鄰近鄉鎮長輩出遊參拜。記者徐白櫻／攝影
華山基金會邀約鄰近鄉鎮長輩出遊參拜。記者徐白櫻／攝影
102歲許李幸阿嬤（左二）許多年沒有機會參拜內門紫竹寺，合十的雙手久久不放下。記者徐白櫻／攝影
102歲許李幸阿嬤（左二）許多年沒有機會參拜內門紫竹寺，合十的雙手久久不放下。記者徐白櫻／攝影

新冠肺炎 幼兒園 偏鄉

延伸閱讀

急轉彎！內門迎佛祖遶境取消 活動全喊停

內門宋江陣和遶境活動全部停辦 以利防疫

高市內門陣頭「拜觀音」小小孩吸睛

相關新聞

紫竹寺廟會逗熱鬧 3位百歲嬤興奮穿學士服參拜

農曆2月19日觀音佛祖誕辰即將到來，今年高雄內門紫竹寺廟會活動因為新冠肺炎疫情縮水，廟埕仍有多棚野台戲祝賀神明生日。今天...

百公斤胖男淪為街友 斬斷命運枷鎖重返新生

體重超過100公斤的「阿彬」，因為一場車禍導致不良於行，丟了工作、花光積蓄，連老婆都求去，最後自己也流落街頭。之後在高雄...

配合政府防疫 活魚運搬船員船上隔離要近20天

外銷陸港澳的活魚運搬產業，在屏東縣東港區相當興盛。面對新冠肺炎的衝擊，船員配合政府防疫措施，在船上自主隔離14天，含往返...

多國翻譯防疫衛教LINE系統 移工掌握疫情零差距

台灣新冠肺炎確診病例達45人，當中含1名外籍看護。為恐外籍人士成為防疫漏洞，高雄小港醫院與文藻外語大學USR團隊攜手推出...

東港9成9石斑魚外銷中港澳 潘孟安防疫視察

屏東縣長潘孟安今天上午10時許，協同衛生局、海委會以及海巡署至東港鹽埔漁港進行防疫視察。由於活魚運搬產業在東港地區相當興...

3月12日植樹節 高雄市區公所免費發樹苗

高雄市農業局倡導植樹，3月12日上午8點30分起，在高雄市38個區公所同步發送小樹苗，準備羅漢松、毛柿、光臘樹3種樹木，...

屏縣新任原住民處長 來義前代理鄉長顏成仁出線

屏東縣政府原來的原住民處長伍麗華當選山地原住民立委，縣府今天宣布新任原住民處長人事命令，由來義鄉前代理鄉長顏成仁出任；縣...

高雄市防疫關懷包 讓受檢疫者居家隔離不煩心

高雄市目前因新冠肺炎列管的居家檢疫及居家隔離人數有一千多人，為讓這些民眾能安心度過14天的受檢疫期，高雄市政府特別準備防...

防疫優先！高雄老人共餐暫停或改便當外帶

高雄市有322處社區照顧關懷據點，服務超過萬名長輩，為減少病毒傳播及群聚感染機會，農曆年後，考量疫情態勢仍不明朗，有22...

防疫大作戰 高雄職訓也有「罩」

新冠肺炎來襲，高雄市勞工局加快防疫腳步，今年職訓課程在杉林區開辦「袋包縫紉製作實務班」、美濃區「藍染服飾商品設計班」，將...

違建阻礙汙水接管 高市府拆除

高雄市近年推動汙水下水道接管，目前全市接管率44.87％，但許多老舊建築防火巷常因住戶加蓋違建而無法接管，市府水利局與工務局違章建築處理大隊聯手出擊，日前執行橋頭區鐵道北路未配合汙水用戶接管的違建戶拆除，以提高接管普及率。

降低熱島效應 高雄用廢料鋪路

降低都市熱島效應，今年高雄市工務局道路鋪設採循環經濟新工法，採透水鋪面及瀝青刨除料鋪路，有助工程材料循環利用。另，中鋼今年成功將轉爐石導入水泥廠配料系統，正全力宣導轉爐石應用在水泥生料的使用方式。

熱門新聞

新竹香山發生巨響？網友紛PO文詢問

村長直播曝「年輕政壇友人罹癌」 因醫藥費太貴想放棄

村長爆政壇友人罹癌 據傳是新北市某位議員

前麻豆鎮長沈國民病故 友：算解脫了

北港媽出巡是否如期舉行 朝天宮明開會決定

藍綠地方黨部人事大地震 南投縣主委恐都換人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。