紫竹寺廟會逗熱鬧 3位百歲嬤興奮穿學士服參拜

農曆2月19日觀音佛祖誕辰即將到來，今年高雄內門紫竹寺廟會活動因為新冠肺炎疫情縮水，廟埕仍有多棚野台戲祝賀神明生日。今天上午，3位百歲女人瑞透過華山基金會安排出遊紫竹寺，人瑞阿嬤許李幸在眾人陪同下合十參拜，內心情緒激動。

偏鄉許多弱勢長輩難得出門，今年觀音誕辰在3月12日，近日是內門紫竹寺廟會時節，華山基金會邀約鄰近鄉鎮長輩出遊參拜，包含3位來自杉林、美濃與內門三地的百歲人瑞阿嬤，一群幼兒園小朋友載歌載舞，陪同長輩參觀紫竹寺。

在基金會人員安排下，3位百歲阿嬤穿學士服出席活動，內門區長陳景星象徵性替老阿嬤「撥穗」，隨即由內門紫竹寺管委會主委蔡昭德頒發榮譽博士學位證書給3人，隨後由專人導覽參拜內門紫竹寺。

陳景星說，長輩們平日在家無非是「你看電視、電視看你」，應該多出門走走，這樣才有利身心健康，希望所有長輩都能像3位百歲阿嬤一樣，健康、快樂呷百二。

102歲許李幸阿嬤家住內門，年輕時喜歡到紫竹寺上香祈福，中年後家中變故，加上自身又有高血壓與退化性關節炎等疾病，子女無法帶她出門，至少已有30年沒到紫竹寺參拜。