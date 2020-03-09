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另類黑金產品 金門大學研發黑蒜頭有成

中央社 / 金門縣9日電

國立金門大學食品科學系生物資源利用實驗室研發的黑蒜頭受好評，鑑於金門廠家能量不足，由學校技術輔導廠商量產。金大進一步推動台金農食平台聯盟，呈現更多優質農產品。

生物資源實驗室主持人、食品科學系副教授賴盈璋受訪表示，自古以來蒜頭就是提高疫力的食品，台灣最負盛名的雲林莿桐蒜頭更是清朝時貢品；配合金門縣金沙鎮大地村出產的蒜頭，在2009年開始研發黑蒜頭、2012年實驗室成立後研發成功。

賴盈璋表示，生蒜經長時間低溫熟成、乾燥除水等程序，由原本的乳白色變成黑色，不僅保留白蒜原有的營養成分，更提高抗氧化力，且消除白蒜辛辣氣味和惱人的蒜臭味，轉為天然酸甜，如同蜜餞般順口。

實驗室再成功萃取黑蒜頭精華，提煉成如同雞精概念的飲品「蒜頭精」。賴盈璋表示，黑蒜頭抗氧化值較生蒜高；在保護肝臟方面，金大已取得「可提高已受酒精性肝臟損傷酵素活性的黑蒜頭食品新用途」專利權。

賴盈璋說，此外黑蒜能延長蒜頭保存期限，減少農民損失，農民收益至少可以提高3倍，可說是另類「黑金」產業。

除了黑蒜頭，金大生物資源實驗室研發的金醬油等產品，也都受到好評；但因校方政策無法量產銷售，而是由實驗室技術輔導民間廠商生產。黑蒜頭經生物科技公司生產包裝上市受到矚目，不但是2016年國宴指定食材，也名列2018年雲林十大伴手禮。

賴盈璋說，食品系已獲科技部「台金鏈結之農食檢測技服平台聯盟」補助計畫，年底將在學校成立展示區，呈現包括黑蒜頭、高梁豆腐乳、高粱味噌在內共11件研發成果，期盼創造更多產學合作機會。

金門大學校長陳建民肯定實驗室與地方產業結合，研發多元產品，但受限離島環境，學校無法成立食品加工廠，只有透過技術輔導產學合作；未來學校計劃將產學合作範圍擴大到漁業，造福本地漁民。

金門 農民

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