清明返鄉機位 澎湖明起受理登記

清明節返鄉掃墓祭祖，台澎機位需求大，澎湖縣政府機位需求服務窗口，10日起至13日受理機位登記，將視機位需求協調各航空公司加開班機來疏運。

縣府旅遊處表示，今天上午開放清明節假期第2波加班機統一開放訂位後，仍出現有許多鄉親訂不到機位情況，已啟動機位需求服務窗口，10日起受理期間台北、台中、高雄往返澎湖受理機位需求登記。

旅遊處受理機位需求登記，並同步開放網路機位需求登錄作業系統，提供民眾逕行登錄，鄉親可逕自上網，或澎湖縣政府網頁連結可直接登錄機位需求。

也可透過縣議會、各旅台同鄉會及各鄉市公所、村里辦公處索取機位需求申請表，填妥後再傳真至登錄中心（傳真06-9264710）。或至縣府旅遊處或撥服務專線：0800880180；06-9276675及1999專線，由專人代為申請，民眾有疑問可洽專線0800880180、06-9276675。