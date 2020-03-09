東港9成9石斑魚外銷中港澳 潘孟安防疫視察

屏東縣長潘孟安今天上午10時許，協同衛生局、海委會以及海巡署至東港鹽埔漁港進行防疫視察。由於活魚運搬產業在東港地區相當興盛，也經常往返中港澳地區，因此對於進出的運搬船與船員需近常檢疫，同時也督導相關人員執行各項預防或因應措施，並協助船舶共同防範疫情。

屏東縣長潘孟安表示，除了防疫之外，有任何不法行為，以及違禁品走私，也仍會特別注意，並不會因為防疫而疏忽其他的工作。同時也希望能將疫情阻絕於境外，尤其台灣四面環海，因此相關海域進出的船隻更要留意，也感謝船東與其他單位的配合，在人民與政府配合下，才能夠有效防疫。

活魚運搬船為養殖活魚運搬產業特有的海上運輸載具，因應這次新冠肺炎疫情，目前已執行4次從中港澳入境的活魚運搬船檢疫工作。這段期間皆沒有船員傳出任何健康異常的情況，並由防疫人員向靠港船隻與船員進行TOCC問診與相關消毒工作，台籍與外籍移工也會配合防疫在船上自主隔離14天。