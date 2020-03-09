百公斤胖男淪為街友 斬斷命運枷鎖重返新生

體重超過100公斤的「阿彬」，因為一場車禍導致不良於行，丟了工作、花光積蓄，連老婆都求去，最後自己也流落街頭。之後在高雄市方舟就業服務協會協助下重振旗鼓，找到大樓管理員工作，擺脫浪跡天涯的的人生，他十分珍惜重生機會。

輔導阿彬自立的高雄市方舟協會表示，曾是街友的阿彬，年紀不到40歲，卻經歷一段無家可歸的日子。他父母相繼離世，剩他與妻子相伴，沒想到因為車禍腳傷變成殘障，丟了工作。就醫過程幾乎花掉所有的積蓄，連婚姻都不保，後來投靠親友也遭嫌棄，只有在街頭遊蕩，直到病倒才被人發現送醫。

高雄市方舟就業服務協會理事長王姿琦說，阿彬曾做過送貨員、粗工、管理員，但車禍腳傷使得他無法順利求職，尤其超過百公斤的身材也阻礙復原，想脫離街友生涯十分困難。之後方舟安排他參加職前團體課程，先探索職涯的可能方向，再幫他訂出求職、時間管理、金錢管理等目標。最後指導他面試技巧及服儀打扮，讓他順利應徵上大樓管理員。

重返職場的阿彬，十分珍惜現在的工作，也樂於與其他街友分享重生的經驗，阿彬也特別感激方舟就業服務員潘雨雯的協助，讓他現在能夠抬頭挺胸，靠自己的努力賺錢，不再擔心未知的明天。