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3月12日植樹節 高雄市區公所免費發樹苗
高雄市農業局倡導植樹，3月12日上午8點30分起，在高雄市38個區公所同步發送小樹苗，準備羅漢松、毛柿、光臘樹3種樹木，共計2萬2800株的小樹苗讓市民朋友帶回家。
高雄市農業局說，近年來全球氣候變遷，溫室效應加劇造成許多生態危機，各區公所將在植樹節同步發放小樹苗，當天提供的羅漢松是庭園優美造景樹，俗諺有「家有羅漢松、賺錢真輕鬆」；毛柿為闊葉樹中的一級木，具高經濟價值；光蠟樹是獨角仙溫暖的家園。
農業局提醒有意願領取苗木的市民，活動當天不必攜帶任何證件，但要自備環保袋，直接到各區公所領取，每人可領取樹苗2株。每個區公所限量600株。
另外，為因應嚴重特殊傳染性肺炎，高雄市各區公所將針對參與活動市民進行列冊，包括姓名及聯絡電話，配合防疫措施。
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