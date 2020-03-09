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罷韓團體遞交40萬份連署書 估6/13舉行投票

中央社 / 高雄9日電

罷韓團體今天遞交40萬份連署書，提案法定領銜人陳冠榮指出，預計6月13日可以進行罷免投票，另外，公民團體並簽署檢舉高市副市長陳雄文，退出高市選委會主委。

針對公民團體遞交40萬份2階連署書，高市府回應，尊重主辦單位送件與受中選會「指揮」管轄的高雄市選委會獨立行使職權；市府也聲明，武漢肺炎疫情險峻，市府除專注推動市政，現階段就是配合中央指揮防疫，並為登革熱防治工作超前部署。

40萬份罷韓連署書一早在警方協助維安下，順利在早上8時30分送到高市府鳳山行政中心前集合，再由公民團體代表帶領，遊行護送到選委會。

罷韓公民團體包括陳冠榮、「Wecare高雄」發起人尹立、台灣基進新聞部副主任張博洋、公民割草行動發言人李佾潔，他們偕百名志工帶頭走在連署書車隊前，沿路和志工高喊「百日罷韓光復高雄」等口號。

陳冠榮指出，罷韓連署約以40天時間完成55萬份連署書，今天先遞送40萬份連署書，一旦成案，預計百日後就能舉辦罷免投票，估計投票日是6月13日。

尹立指出，罷韓是因為高雄市長韓國瑜背棄高雄人在先、罷韓在後。他也在委任律師孫少輔見證下，當場聯名檢舉陳雄文兼任兼高市選委會主委，違反公職人員利益迴避法，要求陳雄文知所進退。

孫少輔表示，今天就會分別向中選會、高市府、監察院、法務部檢舉陳雄文違反公職人員利益迴避法，若成立，除可處罰緩新台幣10萬元，陳雄文也須立即免兼選委會主委，否則得連續罰，監察院也得以糾正。

不過，陳雄文截至上午11時仍聯繫不上，陳雄文辦公室表示，由於陳雄文正在開會，不便回應。

尹立表示，因為國民黨提名無心無能的韓國瑜在先，所以也邀請國民黨新任黨主席江啟臣一起和高雄人罷韓，並向高雄人道歉。

公民團體隨後一起揭開「遮羞布」包裹，露出一個個貼有「罷」的連署書，現場也響起掌聲。另外，挺韓的「拔菜總部」等10多人上午也在選委會附近隔街嗆聲，警方全程警戒，過程平和。

依照選罷法規定，罷免第2階段要在40天內完成查核。經中選會公告2階罷免成案後，要在20至60天內辦理罷免投票。公民團體預估罷免投票可能時間是6月中旬。

高雄市公民數約228萬人，依據選罷法規定，罷免第2階段要有10%以上選民簽署，第3階段投票，同意罷免票數需多於不同意罷免，且同意票數達原選舉區選舉人總數的四分之一以上（約需逾58萬票）。

罷免 罷韓 選委會

延伸閱讀

影／罷韓團體送連署書到選委會 沿途高喊口號

影／罷韓投票 領銜人陳冠榮：落在6月13日左右

罷免壓力升高 高市府：市政優先、全心投入防疫

二階連署突破51萬份 罷韓團體拚邁進三階投票

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