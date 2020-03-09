伍麗華當選立委 前來義代理鄉長任屏縣原民處長
屏東縣政府前原住民處長伍麗華因當選現任立委，原民處長位置懸缺，縣府今天佈達新任原住民處長人事命令，由前來義鄉代理鄉長顏成仁出任。
縣府表示，顏成仁曾任排灣族大武山部落學校校長，長年深耕部落教育、文化領域，並具有生物科技的學識背景，縣府盼借重他的長才，為原鄉文化、產業帶來更多新思維。
47歲的顏成仁曾擔任縣府原住民教育政策發展委員會委員、原住民教育審議委員會委員、排灣族大武山部落學校校長，與原鄉教育界淵源深厚，並曾任縣長室秘書、代理來義鄉長，對地方政務也相當熟稔。
縣府表示，顏成仁擁有生物科技豐富學識，並取得嘉南藥理科技大學生物科技所碩士學位、國立中興大學生物化學博士候選人肄業，盼透過顏成仁的生物科技背景，為縣府近年推廣的原鄉產業帶來不同思維，協助進一步提升。
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