伍麗華當選立委 前來義代理鄉長任屏縣原民處長

疫情籠罩，消費者減少出門消費，導致菜價直直落。高雄美濃一處高麗菜田原本已被中盤商下訂，對方突然以「菜賣不出去」為由反悔，8旬老農婦為田裡4千顆高麗菜的產銷壓力而失眠，一顆15元開放自採消息透過網路發酵，2天即銷售一空。

2020-03-09 00:00