屏縣新任原住民處長 來義前代理鄉長顏成仁出線

屏東縣政府原來的原住民處長伍麗華當選山地原住民立委，縣府今天宣布新任原住民處長人事命令，由來義鄉前代理鄉長顏成仁出任；縣府表示，顏成仁曾任排灣族大武山部落學校校長，長年深耕部落教育、文化領域，並具有生物科技的學識背景，未來希望借重他的長才，為原鄉文化、產業帶來更多新思維。

伍麗華當選後，地方對原住民處長的接任人選有不少討論，也有多位被點名，不過一如過往的縣府人事，潘孟安的安排都在地方意料之外。

47歲的顏成仁，曾經擔任縣府原住民教育政策發展委員會委員、原住民教育審議委員會委員、排灣族大武山部落學校校長，與原鄉教育界淵源深厚，並曾任縣長室秘書、代理來義鄉長，對地方政務也相當熟稔。

另外，顏成仁是嘉南藥理科技大學生物科技所碩士、國立中興大學生物化學博士候選人肄業，縣府近年推廣原鄉產業，縣府希望顏成仁的生物科技背景可望帶來不同思維，協助原鄉產業進一步提升。