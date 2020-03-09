高雄市防疫關懷包 讓受檢疫者居家隔離不煩心

高雄市目前因新冠肺炎列管的居家檢疫及居家隔離人數有一千多人，為讓這些民眾能安心度過14天的受檢疫期，高雄市政府特別準備防疫關懷包，其中還附上「人民防處宅家看戲」網址，讓受檢民眾可免費追劇，居家不煩心。

高雄市政府準備的防疫關懷包，內容有漂白水、肥皂、沖調食品包、口罩、衛教宣導資料、影片與心理調適相關訊息，其中關懷說帖還附上「全民防疫宅家看戲」的網址及防疫衛教影片QR-CODE，LiTV線上影視也提供免費30天頻道全餐。

高雄市衛生局並表示，農曆春節期間，市府整合衛生局、社會局、民政局、環保局及行政暨國際處等資源建置居家檢疫及居家隔離關懷服務中心網絡，全方位滿足居家檢疫民眾的健康、身心需求。獨居或全家被隔離者，另有專人協助送餐、收垃圾。

衛生局提醒居家檢疫與隔離民眾，14天內切勿擅自離開住家，如果違反隔離或檢疫規定，會依法重罰。這段期間，民眾如因疫情發生焦慮、恐慌、精神不集中、失眠或作惡夢等症狀，可撥打衛生福利部24小時免付費安心專線1925(依舊愛我)，或衛生局心理關懷專線07-7134000轉5418或5419。