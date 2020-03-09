快訊

整理包／油價為何崩盤？會探多低？ 憂沙俄放手增產

為國抗疫還被收隔離費…副鎮長丟官 誰該付錢輿論還在戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄市防疫關懷包 讓受檢疫者居家隔離不煩心

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市政府準備的防疫關懷包，內有漂白水、肥皂、沖調食品包、口罩等物。記者王昭月／翻攝
高雄市政府準備的防疫關懷包，內有漂白水、肥皂、沖調食品包、口罩等物。記者王昭月／翻攝

高雄市目前因新冠肺炎列管的居家檢疫及居家隔離人數有一千多人，為讓這些民眾能安心度過14天的受檢疫期，高雄市政府特別準備防疫關懷包，其中還附上「人民防處宅家看戲」網址，讓受檢民眾可免費追劇，居家不煩心。

高雄市政府準備的防疫關懷包，內容有漂白水、肥皂、沖調食品包、口罩、衛教宣導資料、影片與心理調適相關訊息，其中關懷說帖還附上「全民防疫宅家看戲」的網址及防疫衛教影片QR-CODE，LiTV線上影視也提供免費30天頻道全餐。

高雄市衛生局並表示，農曆春節期間，市府整合衛生局、社會局、民政局、環保局及行政暨國際處等資源建置居家檢疫及居家隔離關懷服務中心網絡，全方位滿足居家檢疫民眾的健康、身心需求。獨居或全家被隔離者，另有專人協助送餐、收垃圾。

衛生局提醒居家檢疫與隔離民眾，14天內切勿擅自離開住家，如果違反隔離或檢疫規定，會依法重罰。這段期間，民眾如因疫情發生焦慮、恐慌、精神不集中、失眠或作惡夢等症狀，可撥打衛生福利部24小時免付費安心專線1925(依舊愛我)，或衛生局心理關懷專線07-7134000轉5418或5419。

衛生局 居家檢疫 高雄市

延伸閱讀

防疫優先！高雄老人共餐暫停或改便當外帶

影／婦產科名醫張基昌自創Any Song洗手舞 防疫又紓壓

罷免壓力升高 高市府：市政優先、全心投入防疫

吳釗燮：三次召集各國在台使節 說明防疫作為

相關新聞

屏縣新任原住民處長 來義前代理鄉長顏成仁出線

屏東縣政府原來的原住民處長伍麗華當選山地原住民立委，縣府今天宣布新任原住民處長人事命令，由來義鄉前代理鄉長顏成仁出任；縣...

高雄市防疫關懷包 讓受檢疫者居家隔離不煩心

高雄市目前因新冠肺炎列管的居家檢疫及居家隔離人數有一千多人，為讓這些民眾能安心度過14天的受檢疫期，高雄市政府特別準備防...

防疫優先！高雄老人共餐暫停或改便當外帶

高雄市有322處社區照顧關懷據點，服務超過萬名長輩，為減少病毒傳播及群聚感染機會，農曆年後，考量疫情態勢仍不明朗，有22...

防疫大作戰 高雄職訓也有「罩」

新冠肺炎來襲，高雄市勞工局加快防疫腳步，今年職訓課程在杉林區開辦「袋包縫紉製作實務班」、美濃區「藍染服飾商品設計班」，將...

違建阻礙汙水接管 高市府拆除

高雄市近年推動汙水下水道接管，目前全市接管率44.87％，但許多老舊建築防火巷常因住戶加蓋違建而無法接管，市府水利局與工務局違章建築處理大隊聯手出擊，日前執行橋頭區鐵道北路未配合汙水用戶接管的違建戶拆除，以提高接管普及率。

降低熱島效應 高雄用廢料鋪路

降低都市熱島效應，今年高雄市工務局道路鋪設採循環經濟新工法，採透水鋪面及瀝青刨除料鋪路，有助工程材料循環利用。另，中鋼今年成功將轉爐石導入水泥廠配料系統，正全力宣導轉爐石應用在水泥生料的使用方式。

婦女節展女力 屏市帶8少女「玩美」

昨天是婦女節，屏東市公所與勵馨基金會結合婚紗業者舉行「玩美女孩」習藝成果發表會，8名學員經過2個多月的「新娘秘書」基礎培訓課程，已能展現美麗成果，學員們個個秀出滿滿的成就感。

高麗菜自採1顆15元 2天完售

疫情籠罩，消費者減少出門消費，導致菜價直直落。高雄美濃一處高麗菜田原本已被中盤商下訂，對方突然以「菜賣不出去」為由反悔，8旬老農婦為田裡4千顆高麗菜的產銷壓力而失眠，一顆15元開放自採消息透過網路發酵，2天即銷售一空。

高雄飯店樓層若停用 房屋稅2%

高雄市府再祭出新冠疫情紓困方案，高市稅捐處繼娛樂業減稅後，對飯店、旅館及營業用房屋、車輛推出新一波減稅，飯店、旅館若因樓層關閉停用，房屋稅可降至2%，營業用房屋或車輛，如遊覽車、租賃業等，可以減徵或免稅。

恆春草莓園 清明連假還能採

原在大陸經商的屏東縣蔥農子弟尤俊景，7年前返回家鄉恆春嗅到結合農業的觀光休閒農場商機，在炎熱的恆春半島種出口感和甜度媲美苗栗大湖的草莓；為克服草莓怕高溫，他跳脫傳統土耕改採高架種植，成為屏縣首座草莓觀光農場，用創新思維為農業轉型開創商機。

明天有很強的西南風吹向高雄 可安心戶外活動

高雄市環保局官方line「高雄空品報你知」今天晚上9點15分發布訊息提醒市民，明天（9日），將有一股很強的西南風吹向高雄...

循環經濟又一章 高雄用「廢料」鋪路

降低都市熱島效應，今年高雄市工務局道路鋪設採循環經濟新工法，採透水鋪面及瀝青刨除料鋪路，讓工程材料循環利用。另，中鋼子公...

熱門新聞

村長直播曝「年輕政壇友人罹癌」 因醫藥費太貴想放棄

新竹香山發生巨響？網友紛PO文詢問

村長爆政壇友人罹癌 據傳是新北市某位議員

前麻豆鎮長沈國民病故 友：算解脫了

高麗菜田成為肺炎「受災戶」農民開放自採不再失眠

倡導健走北港朝天宮董座 親自背著媽祖神龕步行30公里

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。