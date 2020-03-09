防疫優先！高雄老人共餐暫停或改便當外帶

高雄市有322處社區照顧關懷據點，服務超過萬名長輩，為減少病毒傳播及群聚感染機會，農曆年後，考量疫情態勢仍不明朗，有226處社區關懷據點停辦健康促進課程，老人共餐也暫停到3月底，是否延長或何時恢復正常，還要再評估。另有96處據點是健康促進課程結束後，將共餐改為便當外帶。

高雄市政府社會局表示，高雄市社區照顧關懷據點開辦健康促進課程仍持續辦理的有96處，這96處長輩在健康促進課程結束後，將共餐改為便當外帶返家，另有226處社區照顧關懷據點考量疫情態勢不明朗，健康促進課程停辦，老人共餐也暫停到3月底。

社區照顧關懷據點有4大項服務，包括關懷訪視、電話問安、健康促進，及健康促進課程結束後的餐飲服務，餐飲服務又分為老人共餐及送餐兩種。

社區照顧關懷據點是提供長輩交友、聯誼、健康促進、中午共餐的場所，支持社區照顧關懷據點停辦者認為，老人家屬於免疫力較差族群，應避免共餐，保護自己也保護他人；反對者認為只要做好防疫，應該可以不用暫停，窩在家裡反而不好。