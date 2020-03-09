防疫大作戰 高雄職訓也有「罩」

新冠肺炎來襲，高雄市勞工局加快防疫腳步，今年職訓課程在杉林區開辦「袋包縫紉製作實務班」、美濃區「藍染服飾商品設計班」，將傳授實用的服飾及袋包縫紉技巧，還教做口罩或口罩套，讓學員覺得十分受用。

要吃得健康，才能提高免疫力，高雄市勞工局也開辦「樂活手作米麵食製作班」、「醍醐料理養成班」等餐飲烘焙班，指導料理好吃的秘訣，還有「家事達人培訓班」，教學員正確調製清潔劑與消毒水，有效率的環境清潔觀念與技巧。

勞工局長王秋冬表示，職訓課程除了讓參訓學員習得一技之長進入職場外，也希望職業訓練的成果能有助於社會，期盼能夠為這場防疫之戰注入更多能量。

高雄市勞工局表示，今年除在杉林大愛村及曾是藍染重鎮的美濃地區開辦職訓課程外，在林園地區也要開辦「創意快速剪髮培訓班」，讓職訓深入高雄市的最南端。