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防疫大作戰 高雄職訓也有「罩」
新冠肺炎來襲，高雄市勞工局加快防疫腳步，今年職訓課程在杉林區開辦「袋包縫紉製作實務班」、美濃區「藍染服飾商品設計班」，將傳授實用的服飾及袋包縫紉技巧，還教做口罩或口罩套，讓學員覺得十分受用。
要吃得健康，才能提高免疫力，高雄市勞工局也開辦「樂活手作米麵食製作班」、「醍醐料理養成班」等餐飲烘焙班，指導料理好吃的秘訣，還有「家事達人培訓班」，教學員正確調製清潔劑與消毒水，有效率的環境清潔觀念與技巧。
勞工局長王秋冬表示，職訓課程除了讓參訓學員習得一技之長進入職場外，也希望職業訓練的成果能有助於社會，期盼能夠為這場防疫之戰注入更多能量。
高雄市勞工局表示，今年除在杉林大愛村及曾是藍染重鎮的美濃地區開辦職訓課程外，在林園地區也要開辦「創意快速剪髮培訓班」，讓職訓深入高雄市的最南端。
還有其他具有特色的職訓課程也將陸續開班，有「節能冷凍空調裝修基礎實務與甲種職業安全衛生業務主管班」、「鏟裝機挖土機雙技能訓練班」、「雷射切割應用與電腦繪圖實務班」、「人工智慧商業應用實務班」及「兒童課後照顧服務人員培訓班」等26班，參訓期間訓練費用由政府補助80%至100%，招生簡章可至勞工局訓練就業中心所屬就業服務站索取，或上訓練就業中心網站查詢（http://www.ktec.gov.tw/）。
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