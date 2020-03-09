罷韓團體遊街送件40萬份連署書 15萬份帶回備用

罷韓團體今天上午將完成造冊的55萬份第2階段罷免連署書分裝504箱，由4輛貨車裝載，浩浩蕩蕩遊街至高雄市選委會，並遞交其中的40萬份，剩餘15萬份則帶回預留備用。

罷免高雄市長韓國瑜的「Wecare高雄」等公民團體上午將完成造冊的第2階段罷免連署書55萬份分裝成504箱，並由3輛中型貨車、1輛小型貨車裝載，在80多名罷韓志工領軍下高呼「草包不住火」等口號，由高雄市政府鳳山行政中心前出發，遊行至高市選委會。

依公職人員選舉罷免法規定，第2階段連署書送交選委會後，依法要在40天內完成查核罷免案；選委會公告罷免2階成案後，要在20至60天內辦理罷免投票。

高雄市公民數約228萬人，依據選罷法規定，罷免第2階段成案，要有10%以上選民簽署；第3階段投票，同意罷免票數須多於不同意罷免，且同意票數達原選舉區選舉人總數的1/4以上（約需逾58萬票）。