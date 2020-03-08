南橫公路未全線通車 台東關山警站哨勸遊客別走冤枉路

南橫公路11年前遭莫拉克颱風重創，中斷至今，歷經工程人員搶修去年底西段可從台南通到高雄市內的天池，東段只能從台東通到向陽，近來常有西部民眾從台東欲走南橫到高雄，順便欣賞沿途風景，但中途被迫折返，台東關警分局即日起主動樹立告示牌，員警也在霧鹿派出所前站哨，提醒遊客別走冤枉路。

南橫公路（台20線）西起台南市中山路段，東至台東縣內省道花東公路（台9線）德高路段，主線全長203.982公里，是台灣最長的一條東西向橫貫省道公路，沿線越過新化丘陵、玉山山脈、中央山脈，橫跨台南、高雄、台東等三縣市，因沿途擁有鬼斧神工的天然景緻及多處溫泉；另，向陽森林遊樂區也是攀登嘉明湖重要入口，每年吸引許多國內外遊客前往探秘。

但南橫公路在11年前因莫拉克風災嚴重毀損，歷經公路總局工程人員多年修補，至去年底西段可從台南市通到高雄市的天池，東段只能從台東通到向陽，可能因公路總局去年底在總統大選前舉行西段通車典禮，讓許多北部來台東旅遊民眾誤以為全線通車，最後在向陽回頭。