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循環經濟又一章 高雄用「廢料」鋪路
降低都市熱島效應，今年高雄市工務局道路鋪設採循環經濟新工法，採透水鋪面及瀝青刨除料鋪路，讓工程材料循環利用。另，中鋼子公司中聯公司推動轉爐石做為水泥生料在水泥廠循環利用，也是綠色循環經濟的新法。
高雄市工務局長吳明昌說，國內每年均產生許多瀝青刨除料，原本是廢料，為增加再利用價值，營建署近年來與鋪面協會合作，研究冷拌再生瀝青混凝土利用的可行性，經試驗結果顯示，運用在道路路基改善，發揮不錯的成效。
不過，由於瀝青刨除料承載力較不足，目前僅用在人行道上。高雄市已在高鐵左營站附近的華夏路人行道分3期鋪設這種新工法，全長3.3公里，預計今年4月完工。
營建署目前已在各縣市試辦，今年會依據試辦結果擬施工規範，未來在核撥補助案件，將要求受補助單位運用這種循環經濟新工法，解決瀝青混凝土刨除料再利用及去化的問題。
另，中鋼子公司中聯公司推動轉爐石做為水泥生料在水泥廠循環利用，也是綠色循環經濟的新法，利用轉爐石的成分、減少天然礦石開採，更能降低水泥生產成本，使水泥成品更具市場競爭力。
中鋼集團由煉鋼過程所產出的轉爐石一年約160萬噸，中聯公司參考先進國家資源永續經驗，推動轉爐石在水泥廠循環使用，今年一月已建立可行的實務作法，成功將轉爐石導入水泥廠配料系統。經第三方專業機構驗證確認，轉爐石產製的水泥成品，檢測結果都符合「CNS61卜特蘭水泥」國家標準。
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