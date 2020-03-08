新冠肺炎致使鳳梨銷陸受挫 高市規畫一日農夫旅程

高雄大樹區金鑽鳳梨進入盛產期，卻遇上新冠肺炎，外銷大陸通路受挫，國內一日農夫活動也因民眾在家當宅男宅女受影響，最近農業局改變方法，行銷大樹鳳梨，要大家一起到戶外呼吸新鮮空氣，到鳳梨園採收鳳梨。

為防群聚感染，高雄市農業局規畫的一日農夫旅程，3月份起改不搭遊覽車前往，而由報名遊客自行前往。

高雄市副局長王正一說，高雄陽光充足，遊客來此一遊，先賺到陽光維他命D，採摘的鳳梨又富含維他命C，可加強免疫力。目前是荔枝花開季節，大樹休閒農業區及龍目社區的志工，帶領遊客將荔枝疏花，遊客可獲得2台斤荔枝抵用券，等5月或6月盛產時，可品嘗勞動後的甜美果實。

一日農夫體驗內容各梯次多變化且豐富，有鳳梨蔭醬DIY，教遊客製作不含防腐劑的鳳梨蔭醬；還有鳳梨肉圓DIY；也可到六星級羊舍華一牧場餵羊吃草、喝現擠羊乳。

另外，也有跨域結合旗山南勝社區，讓遊客利用農業剩餘資材親手製作獨一無二的荔枝木湯匙帶回家，3月行程，可上高雄一日農夫報名官網。