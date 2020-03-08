新冠肺炎致使鳳梨銷陸受挫 高市規畫一日農夫旅程
高雄大樹區金鑽鳳梨進入盛產期，卻遇上新冠肺炎，外銷大陸通路受挫，國內一日農夫活動也因民眾在家當宅男宅女受影響，最近農業局改變方法，行銷大樹鳳梨，要大家一起到戶外呼吸新鮮空氣，到鳳梨園採收鳳梨。
為防群聚感染，高雄市農業局規畫的一日農夫旅程，3月份起改不搭遊覽車前往，而由報名遊客自行前往。
高雄市副局長王正一說，高雄陽光充足，遊客來此一遊，先賺到陽光維他命D，採摘的鳳梨又富含維他命C，可加強免疫力。目前是荔枝花開季節，大樹休閒農業區及龍目社區的志工，帶領遊客將荔枝疏花，遊客可獲得2台斤荔枝抵用券，等5月或6月盛產時，可品嘗勞動後的甜美果實。
一日農夫體驗內容各梯次多變化且豐富，有鳳梨蔭醬DIY，教遊客製作不含防腐劑的鳳梨蔭醬；還有鳳梨肉圓DIY；也可到六星級羊舍華一牧場餵羊吃草、喝現擠羊乳。
另外，也有跨域結合旗山南勝社區，讓遊客利用農業剩餘資材親手製作獨一無二的荔枝木湯匙帶回家，3月行程，可上高雄一日農夫報名官網。
高雄大樹休閒農業區、龍目社區的鳳梨園開放農遊以來，頗受國內外遊客喜愛，幾乎周周不間斷，為農民帶來另類商機，但受到新冠肺炎衝擊，參加人數大減，農業局決定幫農民轉型活動，防群聚感染，3月起改由民眾自行前往農地，鼓勵大家走出戶外，首批開放報名就有66人參加，超過5成，讓遊客玩得安心又能體驗採果樂趣。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言