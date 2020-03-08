38婦女節 韓國瑜：意義在拆除對女性的不平等

今天是38婦女節，高雄市長韓國瑜在臉書表示，他見過非常多因自信散發美麗、溫柔同時強大的女性，也看到一些女性在社會上仍受到許多掣肘，無法隨心做自己，3月8日國際婦女節的意義，就是提醒要更努力集結眾人之力來拆除這些不平等。

韓國瑜說，一個社會發展的多好，取決於一個人在這個社會上能不能自在做自己。

他說，見過非常多因自信散發美麗、溫柔同時強大的女性，各自在自己的領域裡面發光發熱，很高興台灣社會擁有如此百花齊放的盛況。

但他也看到一些女性在社會上仍受到許多掣肘，無法隨心做自己，3月8日國際婦女節的意義，就是提醒要更努力集結眾人之力來拆除這些不平。

韓國瑜說，很多人都和他一樣擁有深愛的母親、太太、姐妹以及女兒，所以支持女性等同於支持我們摯愛之人。「祝天下所有女性婦女節快樂，希望每一位美麗的妳都可以隨心所欲、自在生活！」