金門防疫總動員 酒精免費送第二波登場

金門縣政府繼免費配送每戶防疫用酒精後，今天透過金門縣民宿旅遊發展協會發放防疫酒精給業者。金門縣長楊鎮浯表示，金門採取高規格防疫措施，截至目前為止，疫情還是零確診。

因應新冠肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情，金門縣政府徵用金酒公司專案產製10萬瓶75度防疫用酒精，每瓶300毫升，每戶可免費領取2瓶，第一波己發送完畢；今天起展開二波發放，對象以各機關、學校及觀光業為主。

楊鎮浯下午到民宿協會查看發放情形時表示，目前金門還是零確診，要讓第一線接待遊客的觀光產業，務必做到最全方面防疫，做好萬全準備，待疫情過後第一時間迎接旅客。

他指出，希望業者在疫情稍緩之後，配合縣政府推出各項旅遊優惠及推廣活動，讓旅客一到金門，就能享受到安全、健康、舒適的旅遊品質。

金門縣觀光處長丁健剛表示，面對疫情，現在除在機場做入境旅客的體溫量測、無縫居家檢疫不漏單之外，針對島內的防疫工作及環境維護更是以最高標準進行，因此旅客來金門大可安心旅遊，等待疫情過後，將全力搶攻台灣遊客市場。

楊鎮浯今天在視察酒精發放情形後，也到民宿了解業者消毒情況。他表示，縣府未來還將發放防疫酒精給計程車、遊覽車等觀光產業，大家齊心應戰。

金門縣觀光處指出，這波防疫酒精，民宿業由民宿協會協助發送給所屬會員，非會員的民宿業者請在明天上班時間，攜帶合法民宿登記的大小章到觀光處（金城車站3樓）領取。

針對烈嶼鄉民宿業者，金縣府表示，會請烈嶼工作人員協助配送；其它觀光產業也會從明天起盡速發放，縣府將另外公告通知發放日期及方式。