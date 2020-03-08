龍貓巴士走入歷史 「皮卡丘巴士」3月起穿梭庄頭

高市美濃庄頭巴士3月1日起換公司經營，新行駛路線護蓋全區19里，另新增高雄客運美濃站與竹子門等處停車站，新上路的巴士造型也很復古，黃色身體搭配大大車燈，有人說感覺像「皮卡丘巴士」，不讓之前的「龍貓公車」專美於前。

美濃區公所運用水資源回饋基金推動庄頭免費巴士，漢程客運公司營運5年，庄頭巴士在美濃行駛廣興至龍肚、中壇至南隆兩條路線，方便長輩到鬧區買菜或看病，因巴士外型可愛，鄉親暱稱它為「龍貓巴士」。

「龍貓巴士」行駛至2月底，新一代庄頭巴士由高雄客運公司接手營運。高雄客運公司指出，新路線涵蓋美濃轄區19個里，增設高雄客運美濃站與竹子門站等停靠站點，方便民眾轉乘JOY路線或旗美國道快捷公車。