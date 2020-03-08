鬆口有意選高市黨部主委 趙天麟：這方向八九不離十

國民黨新任主席出爐，基層黨部也有異動聲音。民進黨各縣市黨部主委也即將改選，民進黨立委趙天麟證實，他有規畫角逐黨部主委一職，「這個方向八九不離十」。高雄藍營則認為莊啟旺留任機會大，因還有罷韓等戰役要打，不宜陣前換將。

趙天麟今受訪證實有規畫角逐黨部主委，他說，民進黨也有前輩期許他，這是20年來首次民進黨在野的主委改選，後續還有罷韓或市長補選等戰役，「不管在什麼戰鬥位置，只會能發揮功能都不會拒絕」，確實有這樣的規畫，方向也「八九不離十」。

民進黨高雄市黨部現任主委趙文男，現在是第一屆任期，依規定還可再爭取連任一次，之前傳出他有意爭取連任，不過今未接電話受訪，無法證實。

國民黨高雄市黨部主委莊啟旺今也未接電話，但黨部人士表示，高雄情況特殊，雖然跟各縣市一樣有財務壓力，但高雄感覺「選舉還沒結束」，後續還有罷韓等戰役要過，不宜陣前換將，莊啟旺應會留任，繼續與市長韓國瑜並肩作戰。