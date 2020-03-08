高麗菜田成為肺炎「受災戶」農民開放自採不再失眠

消費者因新冠肺炎減少出門消費，菜價直直落。高雄美濃一處高麗菜田原本已被中盤商下訂購買，對方突然以「菜賣不出去」為由反悔，8旬老母親為田裡4千粒高麗菜失眠，所幸一粒15元、田地自採消息透過網路發酵，各地熱情鄉親湧入菜田，2天內就把高麗菜採光光。

近日一則高麗菜田開放自採的廣告在旗美地方社群發燒，內容指稱，美濃農民使用益生菌防治，高麗菜上留下蟲咬痕跡，親赴菜園自採一粒只要15元，透過美濃鄉親口耳相傳，周休二日吸引數十人自採高麗菜回家享用。

這塊高麗菜田並非生產過剩不得不開放民眾自採，而是此波新冠肺炎的受害者之一。美濃農民馮啟昌與家人在廣林里耕作1甲地，其中一塊地栽種4千粒高麗菜，中盤商在一個月前下訂購買，不料新冠肺炎疫情愈來愈嚴重，菜市場菜賣不出去，中盤商10天前突然後悔不買，一粒粒成熟高麗菜在烈日下曝曬，全家人傷透腦筋。

「真的很感謝鄉親幫忙！」馮啟昌說，中盤商也是迫於無奈放棄收購，但家中85歲老媽媽常來田裡拔草，看見高麗菜沒人要很苦惱，晚上因此睡不著；所幸菜園開放自採的訊息透過網路廣為流傳，原本預計3天才能採完的量在2天內就採完，這批高麗菜不會虧本。