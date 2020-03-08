高雄鹿茸產季到來 季節限定請及早預約

每年3到5月是台灣水鹿採茸季節，高雄市目前有43家養鹿戶，飼養台灣水鹿1000多頭，分布在六龜、美濃、路竹及大樹等區，年產鹿茸約1557公斤，產值達3700多萬元，是一項高經濟價值的產業。

從小看著父親養鹿，張金龍畜牧場已由二代張金龍接手後，思考要如何有效率而且不用太辛苦的養好鹿。

他導入循環經濟及機械化省工的概念，將水鹿的糞尿水經處理後作為肥料，回灌到牧草田裡。每天傍晚，他固定開著曳引機，在牧草田裡收割水鹿的晚餐，張金龍說，人愛吃新鮮的東西，鹿當然也是，現割現餵。

談起養鹿，張金龍說輕鬆，但其實有許多巧思，還是要結合品管思維與農牧經驗，建立起的畜牧場管理模式，才能產出優良鹿茸。

20多年前開始，每年鹿茸產季幫忙朋友一起採茸的機緣下，山林王者畜牧場場主黃學鵬選擇養鹿來開啟事業第二春，至今已經過了13個年頭，他笑言在高雄養鹿界這算是資淺的。

雖然起步的晚，黃學鵬可是一點都不馬虎，從餵食到配種都做好完善的紀錄，也定期參加研習精進。養鹿已經變成黃學鵬生活的一部分，為了健康而做，每天都很開心。