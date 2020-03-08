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防火巷違建阻礙汙水接管 高市府展現公權力拆除

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
許多老舊建築防火巷常因住戶加蓋違建而無法接管，高雄市水利局與工務局違章建築處理大隊日前聯手執行橋頭區鐵道北路未配合汙水用戶接管的違建戶拆除作業。圖／高雄市水利局提供
許多老舊建築防火巷常因住戶加蓋違建而無法接管，高雄市水利局與工務局違章建築處理大隊日前聯手執行橋頭區鐵道北路未配合汙水用戶接管的違建戶拆除作業。圖／高雄市水利局提供

高雄市近年來大力推動汙水下水道接管，以改善居家環境衛生及河川品質，目前全市接管率44.87％，但許多老舊建築防火巷常因住戶加蓋違建而無法接管，為提升高雄市汙水戶接管普及率，高雄市水利局與工務局違章建築處理大隊聯手執行違建，日前執行橋頭區鐵道北路未配合汙水用戶接管的違建戶拆除作業。

高雄市水利局表示，許多老舊建築防火巷，常因住戶加蓋違建而無法接管，長年髒亂、惡臭、蚊蠅孳生等問題，並滋生登革熱病媒蚊，潛藏登革熱疫情散播危機。

水利局說，高雄縣市合併前，原縣由鳳山、大樹、旗美地區陸續辦理用戶接管事宜，已有相當成效，目前正積極辦理岡山、橋頭區，在強制拆除後巷違建作業宣導及工務局違章建築處理大隊配合現勘下，盼住戶屋後用戶接管作業空間不足者能自行退縮至所需寬度。

水利局表示，岡山橋頭汙水處理廠已於2018年7月完工並正式運轉，此次強拆住戶也經水利局多次溝通，但仍未能配合自拆，在考量其他住戶權益下，水利局不得已使用公權力，期盼民眾能自行配合，以改善居住環境。

工務局違章建築處理大隊在確認該住戶屋後法定空地、防火間隔有違建事實，於今年2月依法開立違章建築處分書，由工務局違章建築處理大隊聯合水利局於今年3月初執行屋後及防火間隔等違建拆除作業。

水利局表示，下水道法用戶接管工程，原為住戶應自行辦理並接入汙水下水道系統，但為提升用戶接管率，現由政府免費辦理，希望住戶配合自行拆除並提供「施工維護空間」單側排水至少需75公分、雙側排水至少需80公分，高度以有梁柱支撐無安全疑慮為原則，以免遭查報列為優先拆除對象。

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