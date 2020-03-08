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植樹啟動 屏東林管處要送3700棵樹苗
植樹節就要到了，屏東林區管理處3月12日當天早上9點起，將在屏東市辦公室前廣場，恆春、旗山、六龜工作站及林後四林平地森林園區同步舉辦贈（換）樹苗活動，將送出龍柏、桂花等3700株樹苗，數量有限、送完為止，想要種樹的朋友不要錯過。
林管處表示，今年植樹月以「森活大樹聚」為核心，以都市林、樹木保護為主題，贈送的樹苗以龍柏、桂花、黃梔花、長紅木、含笑花、蘭嶼羅漢松、白水木、黃金側柏、七里香、楓香、樟樹、九芎、肖楠等為主。
林管處將在當天早上9點開始發送樹苗（8點半發放號碼牌），民眾只要到場排隊就可免費獲贈樹苗1株，憑當期發票2張也可換取1株樹苗（不受理雲端發票，每人最多以4張發票換取2株樹苗），另外，幫屏東林區管理處粉絲專頁按讚者，再送1株樹苗，歡迎民眾前往領取樹苗、踴躍種樹。
當日除了可以到屏東林區管理處領取樹苗外，在屏東林管處所轄的恆春、旗山、六龜工作站及林後四林平地森林園區，也同步舉辦發票贈（換）樹苗活動，民眾可以就近參加。
為響應環保，屏東林區管理處提醒民眾需自備盛苗容器，有關詳細贈苗訊息及活動方式，請參閱屏東林區管理處網站（http://pingtung.forest.gov.tw/），或林務局屏東林區管理處粉絲專頁，亦可電話洽詢屏東林區管理處（08-7236941）。
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