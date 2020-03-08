快訊

明深夜變天！鋒面接力襲台有雨 周三最冷玉山恐降雪

一場疫情…美國這項醫療科技爆紅 台灣其實早就有

聽新聞
test
0:00 / 0:00

植樹啟動 屏東林管處要送3700棵樹苗

聯合報 / 記者翁禎霞／屏東縣即時報導
屏東林管處往年的贈送樹苗活動都吸引許多民眾參加。圖／屏東林管處提供
屏東林管處往年的贈送樹苗活動都吸引許多民眾參加。圖／屏東林管處提供

植樹節就要到了，屏東林區管理處3月12日當天早上9點起，將在屏東市辦公室前廣場，恆春、旗山、六龜工作站及林後四林平地森林園區同步舉辦贈（換）樹苗活動，將送出龍柏、桂花等3700株樹苗，數量有限、送完為止，想要種樹的朋友不要錯過。

林管處表示，今年植樹月以「森活大樹聚」為核心，以都市林、樹木保護為主題，贈送的樹苗以龍柏、桂花、黃梔花、長紅木、含笑花、蘭嶼羅漢松、白水木、黃金側柏、七里香、楓香、樟樹、九芎、肖楠等為主。

林管處將在當天早上9點開始發送樹苗（8點半發放號碼牌），民眾只要到場排隊就可免費獲贈樹苗1株，憑當期發票2張也可換取1株樹苗（不受理雲端發票，每人最多以4張發票換取2株樹苗），另外，幫屏東林區管理處粉絲專頁按讚者，再送1株樹苗，歡迎民眾前往領取樹苗、踴躍種樹。

當日除了可以到屏東林區管理處領取樹苗外，在屏東林管處所轄的恆春、旗山、六龜工作站及林後四林平地森林園區，也同步舉辦發票贈（換）樹苗活動，民眾可以就近參加。

為響應環保，屏東林區管理處提醒民眾需自備盛苗容器，有關詳細贈苗訊息及活動方式，請參閱屏東林區管理處網站（http://pingtung.forest.gov.tw/），或林務局屏東林區管理處粉絲專頁，亦可電話洽詢屏東林區管理處（08-7236941）。

延伸閱讀

免費每天送500株樹苗連送6天！嘉大森林周每人可領4株

國民黨主席補選屏東開票 江啟臣得4089票勝郝龍斌1864票

台鐵高架化 帶動潮州升格屏東第2大行政區

不受疫情影響 台東2020植樹月民眾踴躍領樹苗

相關新聞

植樹啟動 屏東林管處要送3700棵樹苗

植樹節就要到了，屏東林區管理處3月12日當天早上9點起，將在屏東市辦公室前廣場，恆春、旗山、六龜工作站及林後四林平地森林...

百貨推陳出新出奇招 透明隔板加美食外送

為提升大眾外出用餐購物意願，百貨業者推陳出新出奇招，高雄有百貨公司在美食市集架設「透明隔板區」，與外送平台合作推出「安心...

高雄、雙東纜線下地 天際線變美了

漫天纜線破壞市容景觀，一旦遭強風吹襲，可能造成纜線掉落或電桿折斷影響安全。高雄、屏東、台東近年來積極推動纜線下地，過程中和居民溝通、協調到凝聚共識是最困難部分，主要是地下化需設置變電箱，用地難尋，都有待公部門克服困難達成。

高屏大橋北上通車 南下 3月24日完工

省道台1線高屏大橋機車道拓寬改善工程施工3個多月來，發生28件車禍，造成3人死亡，引發外界關注；屏東籍立委蘇震清前天邀公路總局長陳彥伯等人協商後，北上機車道和快車道提早一周在昨天上午8點開放通行，南下車道也將較預定時間提早一周，24日完工通車。

留鄉務農沒「錢」途？ 他年收百萬

農家第四代的屏東縣車城鄉25歲青農林彥彣，小學幫忙開堆高機裝卸貨，高一發現自己對讀書沒興趣，決定返鄉接手家中的洋蔥和黑豆田，為扭轉農家老輩認為年輕人務農沒出息的觀念，他勤跑農改場、上農業大學強化管理技術、提高產能，近年取得產銷履歷認證，20公頃農地為他帶進讓同輩稱羨的高收入。

80年代車神 火狐狸變刑警

高雄市警察局林園分局偵查隊裡，有位皮膚黝黑、長髮及肩的資深小隊長潘文賓，沈默時透出不苟言笑的嚴肅表情，令人望而生畏，但話匣子一打開，卻口若懸河，滔滔不絕。同事談起他的過去，最令人驚訝的是，他竟是30多年前名響屏鵝公路戰備跑道的車神「火狐狸」。

空品、交通 高雄婦女最關心

今年2月間高雄市社會局在「高雄婦女節」臉書粉絲頁貼文請高雄婦女留言對高雄城市的期待，社會局婦女館統計後，昨天公開留言，其中以高雄的空氣可以更好、大眾運輸交通可以更便利、廣設具有老幼共融特色的親子公園留言最多。社會局表示，這都已經列為市府的重要工作事項。

老公寓增建電梯 高市僅1件通過

因應高齡化社會，高雄市府推動老舊公寓增建電梯，以提高年長者無障礙環境品質。但高市從106年迄今只有一件申請案通過，居民抱怨申請困難，補助款「看得到、吃不到」。市府表示，因建築新舊結構銜接及取得多數住戶同意不易等造成申請者少，將設法協助住戶溝通解決困難。

28名不同年齡女性照片 高雄有場別開生面的跨界影像展

明天婦女節，高雄市豐裕里今天舉辦別開生面的跨界影像展，國二女生張裴倢利用自己的壓歲錢和插畫家合作，攝影師張天雄先拍出28...

高雄市婦女最關心什麼？ 這3大項同列第一名…

今年2月間高雄市政府社會局在「高雄婦女節」臉書粉絲頁中貼文請高雄的婦女留言說說對高雄城市的期待，希望高雄的空氣可以更好、...

島嶼鄉情攝影聯展 展出金門最令人感動的風貌

金門的海岸線因未早期都沒開放，至今仍保持自然的景觀風貌，深獲不少遊客喜愛，也是最好的攝影焦點，旅台鄉親王衛煌與黃邦培最近...

台1線高屏大橋成車禍熱區 立委昨關切今就提前完工

台1線高屏大橋機車道拓寬改善工程施工3個月來，發生28件車禍，造成3人死亡；屏東籍立委蘇震清昨天邀公路總局長陳彥伯等人協...

熱門新聞

免費每天送500株樹苗連送6天！嘉大森林周每人可領4株

影／「丟丟姊」連丟6次垃圾 被入鏡開罰7200元

嘉明湖山屋清潔員被喻最美麗的背影 趙聰華揹傷者走3小時獲表揚

校友捐獎助學金婉拒校長表揚 要跟「大象守護神」拍照

新北監測疫情沒讓私家車流增 環狀線開始收費人次減

中國城今重生！化為台南市區最大親水公園「河樂廣場」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。