百貨推陳出新出奇招 透明隔板加美食外送

為提升大眾外出用餐購物意願，百貨業者推陳出新出奇招，高雄有百貨公司在美食市集架設「透明隔板區」，與外送平台合作推出「安心外送」服務，也有業者針對防疫清潔商品推出限量優惠價，抗菌洗手乳、漂白水等防疫用品。

高雄大立百貨在B1美食市集架設「透明隔板區」，結合外送平台Uber Eats及Foodpanda合作推出「安心外送」服務，強調「與店內同價」，民眾僅需支付外送費，在大統集團APP上就可以快速點餐。

美食市集部分座席區裝設透明壓克力隔板，隔開共同用餐空間成為個人區，避免飛沫接觸，使用過後會立即派遣清潔人員以酒精消毒，讓顧客在美食座席區安心享用美食。許多消費者都說，這樣隔開，用餐安心多了。

高雄市漢神百貨及漢神巨蛋兩館每逢假日人潮多，為打造安全賣場，漢神兩館提升防疫把關，在各出入口量測進館顧客體溫，以確保消費者進店購物的安全。因應防疫期間的消費者購物需求，漢神官網及APP上推出各式防疫、抗菌及必備商品，還有防疫也要防醜的口罩等熱賣品等，美食外帶服務。

漢神百貨每天下午6點在B3樓免費提供如正官庄、德風健康館、長庚生技等養生飲品奉茶服務，3月28日邀品牌精油專家分享DIY製作「抗菌精油沐浴球」，防疫也同時能享手作樂趣。