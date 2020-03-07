苦悶疫期中的墾丁紓壓旅程 淨灘愛地球結合生態旅遊
台灣潛水中心和「海漂電台」合辦為期11周的屏東墾丁春季淨灘，碰上讓人心不安的新冠肺炎疫情，台灣潛水負責人陳琦恩發想在既有淨灘活動外，加入海洋講座和每周不同的社區生態旅遊，所得回饋社會，本周起連辦10場。
昨天參加首梯次「追逐藍星之旅」的遊客說，都快悶壞了，在淨灘愛地球的同時，經由「小而美」的生態旅遊看見恆春半島之美，收穫滿滿。
「我一直在想，能為恆春半島做些什麼！」陳琦恩說，台灣潛水中心是墾丁老牌的潛水品牌， 一直以海洋生態共生為信念，長期自辦沙灘和海底淨灘，今年再和去年舉辦春季淨灘派對的「海漂電台」合作，安排11處沙灘淨灘，他也在思考如何設計一場消費者、店家和環境都能受益的小旅行，經里山生態旅遊公司協助，透過「恆春慢慢遊」結合時下頗夯的社區生態旅遊。
陳琦恩為吸引想用行動守護海洋的志工夥伴，到恆春半島將愛心付諸行動，將淨灘、海洋環保講座、社區生態旅遊包裝成兩天一夜的「追逐藍星之旅」，「只要空出2天的時間，其它就交給我們」，所得回饋地方，從今起連續10周，每周安排不同的生態旅遊遊程，提醒「疫情蔓延也不要影響了生活，有空還是多接觸大自然，尤其是空曠的恆春」。
「最近真快悶壞了！」參加首梯次的吳姓遊客說，台灣潛水不只撿陸上垃圾，還免費提供氣瓶給潛水員，帶領大家下海清除不屬於海洋的物品，淨灘不只撿垃圾，也依照國際淨灘行動（ICC）分類垃圾種類，讓大家檢視垃圾數量及來源，重新審視生活行為來減少製造垃圾，淨灘活動有音樂，有教育，有歡笑，今天參加社頂自然公園生態遊程，發現不一樣的墾丁，收穫滿滿。
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