28名不同年齡女性照片 高雄有場別開生面的跨界影像展

明天婦女節，高雄市豐裕里今天舉辦別開生面的跨界影像展，國二女生張裴倢利用自己的壓歲錢和插畫家合作，攝影師張天雄先拍出28名不同年齡層女性照片，擺出時下少女流行的自拍手勢與表情，張裴倢勾勒漫畫線條，加上插畫家馬里斯的搭配，以圖像輸出為帆布畫，要在高雄市豐裕里展覽二周，取名「少女心」。

透過馬里斯色彩豐富的背景與張裴倢唯妙唯肖的漫畫少女襯托下，呈現不同風貌，讓參與這項藝術計畫的女性都很開心，宛如喚回隱藏已久的少女魂， 展現平日看不到的可愛一面。

張裴倢從小就擁有繪畫天份，曾獲教育部、台北市、台南市藝術獎項、還在高雄市左營建業新村「以住代護」基地辦過個展，目前是高師大國中部二年級學生，從小隨著 父母、姐姐一同進入偏鄉服務公益，看著就讀高中的姐姐能為偏鄉學童搭建走秀舞台，就在心裡埋下要用漫畫，帶給社會溫度的種子。