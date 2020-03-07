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旅台鄉親李能緣助防疫 低調贈金大額溫槍

中央社 / 金門縣7日電

武漢肺炎延燒，金門地區人數最多的機關團體─國立金門大學急需額溫槍。旅台鄉親李能緣得知後，多處奔波籌措16支額溫槍捐贈金大。校方感謝她排除萬難提供及時雨的協助。

金大透露，李能緣昨晚在台北直接將額溫槍交給學務長呂立鑫，校方來不及拍照，低調的善舉更令學校敬佩。61歲的李能緣來自古寧頭，15歲離家赴台升學，台南護校畢業後，到台北榮民總醫院服務，直到民國85年退休，之後投入生物科技事業，多次捐贈醫療器材給金門醫院

因武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情，金大延到2日才開學。金大表示，開學第一天校方就以超前防疫的措施，提高防疫規格，尤其進入建築物實施全面量體溫、一律戴口罩，讓全校師生安心。

不過，由於校園遼闊、建築物多，且大學課程多為跑班上課，校方針對全校4700多名師生，必須規劃12個體溫量測站才能達到全面量測效果，為有效紓解排隊等候量測人流，各量測站急需額溫槍。

金大表示，防疫期間市面上額溫槍短缺，李能緣特別商請從事醫事器材買賣的友人多方幫忙，籌尋16支額溫槍贈給學校，這也是李能緣繼105年捐贈新台200萬元之後再次義舉，全校師生都很感謝她長期以來對學校的關懷與支持。

金大新聞稿指出，李能緣是古寧頭南山人，家園毀於八二三戰役砲火，舉家寄居到上后垵的舅舅家，幼時家庭貧苦，幸得許多貴人襄助得以完成學業，也讓她在行有餘力之餘回饋社會。

4年前李能緣捐贈200萬元給金門大學設立「李能緣女士清寒獎學金」，每年獎勵4名清寒學生每人5萬元；同時為鼓勵清寒學生勇敢赴海外學習，也針對參加海外交換生計畫的清寒學生，同樣提供4個名額各5萬元獎學金。至今已有17名清寒學生獲獎學金嘉惠。

金大校長陳建民表示，李能緣心繫故鄉，這次排除萬難捐贈額溫槍，愛心與熱心讓全生感佩。陳建民也感謝防疫期間各界捐贈口罩、酒精、次氯酸水等防疫物資給學校，相信有各界支持，全校師生一定能做好防疫工作。

金門 口罩 建築

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