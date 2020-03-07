現在不吃再等8個月 潘孟安推薦新園芹菜管

屏東縣新園鄉是全台芹菜管種植面積最大的鄉鎮，每年11月上市到隔年4月，收成季來到尾聲。屏東縣長潘孟安在臉書推薦，現在沒吃到，要再等8個月才能嚐到這屏東在地美味。

新園鄉農會表示，芹菜分細梗、粗梗，細梗一般用於配菜調味，粗梗就是芹菜管，直接炒煮花枝、魷魚等海鮮或肉絲，美味十足。芹菜管需要冷藏運送，一直都只銷售高屏地區，沒有運到中北部，近年面積減少，是快被消費者者遺忘的新園農特產。

已快到採收末期，潘孟安在臉書推薦這道新園美味。他說，芹菜管是台灣土芹菜的一種，生長季在冬季，因日夜溫差大讓長出來的芹菜分支變少、筆直往上長成較為粗大，所以又稱芹菜管。

潘孟安說，為了這道好滋味，農民必須凌晨起床到田裡與日出、露水搶時間，才能採收清脆香甜的芹菜管。另外，芹菜管需輪作，栽種過芹菜管的田，可能要輪4、5年以後才能再種，是種植相當不易的農作。

潘孟安說，芹菜管除了吃起來清脆無比，還帶有點芹菜的甘甜味，「已到採收尾，現在不吃還要等8個月，真的推薦大家享用」。

農糧署南區分署長姚志旺表示，新園芹菜管在60、70年代面積曾達上百公頃，現在不到30公頃，由於氣候及土壤因素，新園的芹菜管青脆肥嫩，但因為種植費工，需要清晨露水未退時採收才能保有鮮脆口感，許多年輕人不想種，只剩老農獨撐美味，面積剩30公頃。