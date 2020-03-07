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台鐵高架化 帶動潮州升格屏東第2大行政區

中央社 / 屏東縣7日電

台鐵潮州到屏東高架化後，高雄機廠也遷移到此，讓潮州成為交通重鎮，人口不斷移入，去年升格為屏東第2大行政區，今年1月戶數首度突破2萬。鎮公所辦攝影展，訴說潮州故事。

台鐵潮州到屏東高架化在2015年通車，因應高雄市區鐵路地下化、高雄捷運環狀線及高雄臨港線停駛後的車輛維修需求，原位於高雄鳳山的機廠在去年6月也遷到潮州。潮州車輛基地成為台鐵南部重要維修點，再加上八八快速道路也是從潮州到高雄，台鐵去年增加班次，便利潮州往返高雄交通，吸引許多人口遷入。

潮州鎮公所主秘王建元表示，潮州是與東港、恆春的3大鎮中，人口最多的鎮，各鄉鎮市人口不斷減少之際，潮州近3年穩住在5萬3800多人，去年超越內埔鄉成為屏東第2大行政區。今年1月底並首度突破2萬戶，來到2萬500戶，去年遷入的戶數有442戶，超越首善之區屏東市的300多戶。

王建元表示，台鐵高架化讓交通更為便利是吸引人口移入最主要原因，雖然房價有攀升，但相對於屏東市、高雄市等，房價仍然偏低，吸引年輕人口流入；鎮公所目前正積極提高自來水普及率，並推出生育率補助計畫，讓潮州成為宜居的城市。

潮州火車站今年建站百年，潮州鎮公所也舉辦系列活動見證潮州的發展史，即日起到4月12日在潮州日式歷史建築文化園區舉辦「2020風潮映像－潮州攝影聯展」，展出由24名攝影師拍攝的上百幅照片，見證潮州的發展和故事。

王建元說，潮州東面大武山脈，境內有民治溪、綠溪、東港溪等溪流貫穿，自然景觀秀麗，2014年開園的「林後四林平地森林園區」，讓潮州兼具鄉村田野生態與都會交通便捷風情。

王建元表示，潮州有全國唯一的傘兵訓練空降場，可見「白傘藍天綠地」特殊景緻；人文方面，同時也是歌仔戲、布袋戲、紙影戲原鄉，有戲曲故事館不時呈現文化底韻；還有特殊冰品「冷熱冰」、炒粄條等在地美食。這次攝影展呈現潮州自然風光、訴說潮州人文故事也見證潮州發展。

潮州鎮位於屏東縣中心點，西與西南接壤崁頂鄉和新埤鄉、北隔東港溪與竹田鄉和萬巒鄉相望、東鄰大武靈峰，東西長約5公里，總面積約42.4331平方公里；除了東面的大武靈峰地勢較高以外，其餘地勢平坦且廣大，地形由東向西漸漸傾斜，境內有民治溪流經是天然的排水溝。

屏東縣 台鐵 攝影

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