高雄市婦女最關心什麼？ 這3大項同列第一名…

今年2月間高雄市政府社會局在「高雄婦女節」臉書粉絲頁中貼文請高雄的婦女留言說說對高雄城市的期待，希望高雄的空氣可以更好、大眾運輸交通可以更便利、廣設具有老幼共融特色的親子公園的留言最多。社會局表示，這都已經列為環境空間領域中的重要工作內容。

社會局2月7日到15日在「高雄婦女節」臉書粉絲頁，辦理「希朵（CEDAW）宣言」活動，請高雄女性說出對高雄城市的期待。300多則留言中，婦女關心的問題前3名，分別是1、希望高雄的空氣可以更好、大眾運輸交通可以更便利、廣設具有老幼共融特色的親子公園；2、期待性別友善的職場，包括同工同酬；3、希望有普及化的老人和幼兒照顧據點。

社會局表示，今年初的婦女權益促進委員會上，高雄婦女團體、具有法律、醫護、經濟、教育、性別專長的專家學者，和高雄市環保局、交通局、勞工局、經發局、社會局等26個局處，共同研擬了7個領域、27項婦女權益政策，不管空氣品質、交通運輸、公園等，都已經清把女性朋友關心的問題列為環境空間領域重要工作內容，；也加 強推動性別友善職場及同工同酬、普及化老幼照顧據點等事項。

去年高雄市政府完成制定「高雄市政府婦女權益施政方針」，將「希朵（CEDAW）公約」在各項市政工作中落實，也強化福利和衛生，並獲得衛生福利部婦女福利業務考核特優成績，衛生局「新住民孕產婦跨文化身心健康精進計畫」獲得行政院性別平等創新獎。