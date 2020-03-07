育達獅子會捐款 助金門家扶建置兒童圖書設備

金門家扶中心今天表示，300-C3區彰化育達獅子會捐贈新台幣150萬元給金門家扶中心，協助建置兒童扶幼館內的兒童圖書設施，讓孩童在書香中找到翻轉未來的力量。

金門家扶中心主任李桂平受訪表示，這筆善款是由家扶基金會董事長趙犁民率領執行長何素秋等人接受；趙犁民並勉勵金門家扶中心繼續前進，邁向下一個50年的里程碑。

金門家扶中心成立於民國56年，在地深耕50餘年，過去以來都是租借辦公室或借用縣政府場所，今年底將完成兒童扶幼館。李桂平表示，育達獅子會年年贊助彰化、南投、雲林家扶中心活動經費，並號召獅友認養國外貧童，得知金門兒童館尚有些許不足，全體獅友一致通過，由會長陳秀美代表捐款150萬元。

這次金門家扶中心能獲得捐款，主要是透過育達獅子會志工郭江北的牽成。李桂平說，郭江北半世紀前來到金門創設家扶中心，後來成了金門女婿，曾獲金門縣政府頒贈榮譽縣民，一生致力於兒童福利工作，將畢生心力貢獻給家扶基金會。

李桂平代表金門家扶中心的孩子與家庭，感謝彰化育達獅子會在此疫情吃緊時刻提供援助，讓金門家扶中心兒童扶幼館興建，又往前邁進一大步。