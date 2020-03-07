斥資1125億完成 高港洲際二期朝向石化貨櫃物流產業

高雄港洲際二期計畫是我國近期最大的海事工程建設，台灣港務公司今天公開施工前和施工後的洲際二期空拍圖，看得出這項海事工程的規模。台灣港務公司表示，目前已與中油公司和其他民間石化業者完成簽約並交付土地供使用，也和貨櫃航商完成簽約以建設現代化貨櫃及物流中心；未來舊港區將轉型再利用，規畫將中島港區部分大宗散雜貨業者移到此商港區，讓港區土地活化並提高附加價值，打造智慧港灣。

港務公司指出，100年3月間規畫推動洲際貨櫃中心計畫，藉由增加外海填地的工程計畫，將高雄港區貨櫃中心重新調整分配，增加大型貨櫃碼頭靠泊席數，提供充裕的土地進行產業鏈整合、解決港區內油品儲槽散落鄰近市區核心地帶問題。

港務公司表示，洲際二期計畫主要涵蓋外廓防波堤、岸線碼頭、填海造地等三大主體工程，總經費高達1125億元，其中政府投資269億元，民間投資營運設施856億元。共興建總長度6810公尺外廓堤、總長6721公尺碼頭岸線、填築新生地面積422.5公頃，約16個大安森林公園面積；所填築的新生地，目前已成為19座深水碼頭及其後現場地的腹地，包含5席總長度2415公尺、水深18公尺的深水新式貨櫃碼頭，還有10席總長度2710公尺、水深16米到18米的深水石化碼頭，另有4席總長度1150公尺、水深16米的深水散雜貨碼頭等。