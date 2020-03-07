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島嶼鄉情攝影聯展 展出金門最令人感動的風貌

聯合報 / 記者蔡家蓁/金門即時報導
旅台鄉親王衛煌與黃邦培最近將拍攝的攝影作品在金門縣文化局展出，透過2人的鏡頭，可以窺見金門不同的感動。圖／金門縣文化局提供
旅台鄉親王衛煌與黃邦培最近將拍攝的攝影作品在金門縣文化局展出，透過2人的鏡頭，可以窺見金門不同的感動。圖／金門縣文化局提供

金門的海岸線因未早期都沒開放，至今仍保持自然的景觀風貌，深獲不少遊客喜愛，也是最好的攝影焦點，旅台鄉親王衛煌與黃邦培最近就將拍攝的攝影作品展出，從昨起至24日在文化局第二展覽廳展出，透過2人的鏡頭，發掘最純真畫面，尋覓不同的感動，與金門最純樸的家鄉風貌，歡迎民眾利用假日踴躍前往欣賞。

金門縣文化局表示，這項「王衛煌與黃邦培－島嶼鄉情攝影聯展」，主展者是旅台鄉親王衛煌與黃邦培兩人，作者透過鏡頭獵取金門獨具魅力的影像，來詮釋與記錄金門晨昏之美、古蹟古厝風情、廟宇、自然風情、人文景觀、民俗慶典等，希望把屬於金門本土的四季變化與人文景緻在快門下化為永恆，讓更多的人欣賞與了解金門自然之美與豐富而獨特的戰地風情。

出生於金門縣金沙鎮浦邊村的王衛煌，先後任職於台北市立聯合醫院及勞動部勞動力發展署等單位，原本是攝影的門外漢，退休後開始接觸攝影，攝影的內容及題材著重紀錄金門的晨昏景緻及閩式人文風情。

王衛煌表示，金門保存有完整的傳統聚落，聚落內除了有豐富的閩南建築、洋樓、古蹟外，還保留了傳統民俗慶典與風水信仰等豐富的常民文化。這些古建築與人文特色，是這塊土地的居民，最引以為傲的文化資產。

黃邦培則是在台從事人像攝影30餘載，出生在金沙鎮官澳村的他在民國101年返鄉定居，閒暇之餘，驅山走海，紀錄金門人文風情、地理景觀之美。

黃邦培表示，金門四周無高山屏障，島中丘陵起伏，地表基岩裸露，海岸曲折蜿蜒，地層基質為花崗岩所構成。民國45年為確保前線地區安全，實施戰地政務，長期受宵禁及各種管制，長達36年的軍事管制，於民國81年終止戰地政務，浯島從此回歸地方自治，駐守金門的十萬大軍逐年撤出金門島，鄉親始有機會一窺管制區及海岸風貌。

黃邦培說，也因為金門因長期受軍事管制，蜿蜒曲折的海岸得以保留原貌，未受人為開發而破壞自然景觀，沿岸奇岩怪石，造形各異其趣。透過黃邦培的鏡頭及光影呈現，或形、或意、或韻，構成一幅美麗的島群圖，金門沿岸地質地貌奇絕可探，值得細細品味觀賞。

金門攝影學會表示，影像的傳達是最具穿透力與渲染力的工具，這2位攝影家在金門縣攝影學會前理事長蔡顯國與現任理事長許進西先生的鼓勵下，兩位作者將歷年來紀錄金門的精彩影像，毫無保留的呈現在這次的展出中。

金門的海岸線擁有不同的風貌與色彩，讓人相當嚮往，旅台鄉親黃邦培近年返鄉定居，閒暇之餘，驅山走海，紀錄金門人文風情、地理景觀之美。圖／金門縣文化局提供
金門的海岸線擁有不同的風貌與色彩，讓人相當嚮往，旅台鄉親黃邦培近年返鄉定居，閒暇之餘，驅山走海，紀錄金門人文風情、地理景觀之美。圖／金門縣文化局提供

金門 攝影 文化局

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