島嶼鄉情攝影聯展 展出金門最令人感動的風貌

金門的海岸線因未早期都沒開放，至今仍保持自然的景觀風貌，深獲不少遊客喜愛，也是最好的攝影焦點，旅台鄉親王衛煌與黃邦培最近就將拍攝的攝影作品展出，從昨起至24日在文化局第二展覽廳展出，透過2人的鏡頭，發掘最純真畫面，尋覓不同的感動，與金門最純樸的家鄉風貌，歡迎民眾利用假日踴躍前往欣賞。

金門縣文化局表示，這項「王衛煌與黃邦培－島嶼鄉情攝影聯展」，主展者是旅台鄉親王衛煌與黃邦培兩人，作者透過鏡頭獵取金門獨具魅力的影像，來詮釋與記錄金門晨昏之美、古蹟古厝風情、廟宇、自然風情、人文景觀、民俗慶典等，希望把屬於金門本土的四季變化與人文景緻在快門下化為永恆，讓更多的人欣賞與了解金門自然之美與豐富而獨特的戰地風情。

出生於金門縣金沙鎮浦邊村的王衛煌，先後任職於台北市立聯合醫院及勞動部勞動力發展署等單位，原本是攝影的門外漢，退休後開始接觸攝影，攝影的內容及題材著重紀錄金門的晨昏景緻及閩式人文風情。

王衛煌表示，金門保存有完整的傳統聚落，聚落內除了有豐富的閩南建築、洋樓、古蹟外，還保留了傳統民俗慶典與風水信仰等豐富的常民文化。這些古建築與人文特色，是這塊土地的居民，最引以為傲的文化資產。

黃邦培則是在台從事人像攝影30餘載，出生在金沙鎮官澳村的他在民國101年返鄉定居，閒暇之餘，驅山走海，紀錄金門人文風情、地理景觀之美。

黃邦培表示，金門四周無高山屏障，島中丘陵起伏，地表基岩裸露，海岸曲折蜿蜒，地層基質為花崗岩所構成。民國45年為確保前線地區安全，實施戰地政務，長期受宵禁及各種管制，長達36年的軍事管制，於民國81年終止戰地政務，浯島從此回歸地方自治，駐守金門的十萬大軍逐年撤出金門島，鄉親始有機會一窺管制區及海岸風貌。

黃邦培說，也因為金門因長期受軍事管制，蜿蜒曲折的海岸得以保留原貌，未受人為開發而破壞自然景觀，沿岸奇岩怪石，造形各異其趣。透過黃邦培的鏡頭及光影呈現，或形、或意、或韻，構成一幅美麗的島群圖，金門沿岸地質地貌奇絕可探，值得細細品味觀賞。