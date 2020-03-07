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台1線高屏大橋成車禍熱區 立委昨關切今就提前完工

聯合報 / 記者潘欣中／屏東縣即時報導
台1線高屏大橋機慢車道改善工程，比原預定月中時間提早一周完成北上線機車道改善工程，今天下午8時北上線（屏東往高雄方向）開放通行。記者潘欣中／翻攝
台1線高屏大橋機慢車道改善工程，比原預定月中時間提早一周完成北上線機車道改善工程，今天下午8時北上線（屏東往高雄方向）開放通行。記者潘欣中／翻攝

台1線高屏大橋機車道拓寬改善工程施工3個月來，發生28件車禍，造成3人死亡；屏東籍立委蘇震清昨天邀公路總局長陳彥伯等人協商後，公路總局承諾北上機車道和快車道提早在今天上午開放通行，南下車道部分，將盡快在一周內完工通車。

蘇震清說，公路總局今天上午回報，台1線高屏大橋機慢車道改善工程，在施工團隊積極趕工下，比原預定月中時間提早一周完成北上線機車道改善工程，今天下午8時北上線（屏東往高雄方向）開放通行；路旁並設案桌做簡單隆重的平安祈福祭拜儀式，警方也配合在現場協助交通指揮。

他說，後續南下側車道部份，公路總局第3區養護工程處長吳昭煌昨天下午也召開趕工會議，已督促承商積極施工，儘早完成。

車道 屏東 蘇震清

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