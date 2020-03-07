彰化育達獅子會慨捐150萬 幫金門家扶建兒童圖書館

送愛到金門！300-C3區彰化育達獅子會看見金門家扶中心50年不間斷的努力，全體獅友一致通過捐贈150萬元，幫助金門家扶中心建置兒童扶幼館內的兒童圖書設施，讓孩童在書香中找到翻轉未來的力量。這筆善款由家扶基金會董事長趙犁民率領執行長何素秋及中心主任李桂平代表接受。

此次金門家扶中心能獲得這筆善款，主要是透過關鍵人物彰化育達獅子會郭江北先生的居中牽線，郭江北是金門家扶中心的創所主任，也是金門縣政府榮譽縣民，郭江北一生致力於兒童福利工作，將畢生心力貢獻給家扶基金會，後來郭雖回台工作及生活，但一直心繫金門、情牽金門家扶中心。

金門家扶中心表示， 300-C3區彰化育達獅子會長年贊助彰化、南投、雲林家扶中心的活動經費，並號召獅友認養國外貧童，參與家扶基金會國外認養童探訪活動，走過蒙古、吉爾吉斯、史瓦帝尼、柬埔寨、越南等國家，他們也看見金門家扶中心的努力，在得知金門兒童館尚有些許不足時，全體獅友一致通過要助一臂之力，幫助建置兒童圖書設備，打造優質的閱讀空間，鼓勵孩子多讀書。

300-C3區彰化育達獅子會會長陳秀美代表全體獅友捐款150萬元，陳秀美表示，該會有許多理監事及獅友都是家扶長期的國內外兒童認養人，期盼和家扶站在一起，共同為孩子們盡一份心力。她也希望透過獅友們的拋磚引玉，能夠集結社會大眾的力量，一同守護孩子成長。

金門家扶中心主任李桂平表示，他代表金門家扶中心的孩子與家庭，感謝彰化育達獅子會在此疫情吃緊時刻的援助，也深感責任重大，務必將兒童扶幼館的興建工作使命達成，以能在這片土地上深耕及永續經營。

李桂平提到，金門家扶中心成立於民國56年，在地深耕50餘年，自前線軍人保家衛國時，家扶中心就在這裡和鄉親同在，為扶助弱勢兒童並關懷社區家庭而努力，今年底即將完成金門家扶中心第一個自己的兒童扶幼館，也是金門的孩子與家長重要的「家」，歷史意義重大。